Viruela del mono: cómo se contagia el virus que llegó a 9 países en los últimos días

Causada por un virus de viruela transmitido de los animales a los humanos, la viruela del mono se contagia por contacto con una persona infectada o con sus fluidos corporales, incluida la saliva. Sin embargo, según la agencia británica de seguridad sanitaria (Ukhsa), el virus no se contagia "fácilmente" entre personas por lo que el riesgo para la población es "bajo".

La enfermedad no dispone un tratamiento de tratamiento para ella y se cura sola. Sus síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. Pueden aparecer erupciones cutáneas, a menudo en la cara, y extenderse a otras partes del cuerpo, incluidos los genitales, antes de pasar por varias etapas, formar costras y caer.

Reino Unido ya registró once nuevos casos de viruela del mono, lo que eleva a 20 el número de personas infectadas en el país, informó el viernes el ministro de Sanidad británico, Sajid Javid.

Ukhsa "ha confirmado 11 nuevos casos de viruela del mono en el Reino Unido", tuiteó Javid, precisando que informó a sus homólogos del G7.

UKHSA have confirmed 11 new cases of Monkeypox in the UK.



This morning I updated G7 Health Ministers on what we know so far.



Most cases are mild, and I can confirm we have procured further doses of vaccines that are effective against Monkeypox. pic.twitter.com/T7ECf0E4AW