¿Y la rebeldía? Uruguay volvió a ser una lágrima en otra noche sin destaques individuales

Uruguay fue humillado futbolísticamente por Brasil este jueves en Manaos en una de las peores presentaciones de la selección en toda la era de Óscar Tabárez como entrenador de la celeste.

A pesar de que Diego Godín había anunciado en la conferencia de prensa del lunes que Uruguay iba a intentar mostrar en cancha otra rebeldía, espíritu combativo y competitividad que la mostrada el domingo pasado contra Argentina (en la última hora de juego, tras un buen arranque), la celeste fue superada durante los 99 minutos que duró el juego que fue juego para Brasil pero pesadilla para Uruguay.

Brasil desplegó un fútbol de alto vuelo con el que superó un inconsistente mediocampo celeste y atacó una defensa vulnerable. Los laterales Nahitan Nández y Matías Viña fueron superados durante todo el primer tiempo y Tabárez debió sustituirlos en el entretiempo. Por el centro, Sebastián Coates y Diego Godín fueron fácil presa de la velocidad de los brasileños jugando con diagonales a sus espaldas.

Más allá de la abismal diferencia individual y colectiva de Brasil sobre el equipo uruguayo, la rebeldía y la respuesta anímica volvió a faltar a la cita.

En todo momento se dio libertad de acción al juego brasileño, ejecutado a alta velocidad, con suma precisión y también con la confianza de haber marcado dos goles rápidos.

Se perdió la identidad defensiva que caracterizó a Uruguay tuvo durante años.

Y es ahí donde dejó vibrar el equipo, es ahí donde no transmite la rebeldía que debe tener para salirle a jugar a Argentina y Brasil de visitante.

En ese contexto, solo logró destacar el último defensor que tuvo el equipo: Fernando Muslera. El arquero realizó siete atajadas notables y aún habiendo tenido dos flojas respuestas en cuatro de los goles fue el único uruguayo destacable.

Fernando Muslera 5: Fue la gran figura de Uruguay aún siendo responsable directo en dos goles tomados. En el segundo gol dejó un rebote corto en una pelota que no venía potente y más allá del desvío pudo haberla atajado. En el cabezazo del final de Gabigol su respuesta de manos fue flojísima y la pelota prácticamente se le escurrió. Antes y después realizó siete atajadas notables, todas en opciones claras de gol.

Nahitan Nández 2: Recibió un auténtico baile en el primer tiempo. Habilitó a Neymar en la jugada del primer tanto rival. Alex Sandro lo superó con luz en la jugada del segundo gol. Lucas Paquetá le tiró un caño de antología. Neymar una jopeada. No paró absolutamente a nadie y ya venía de un flojísimo partido con Argentina. Sacó algo de rebeldía para subir por su banda y tirar un par de centros que no llevaron peligro alguno.

Sebastián Coates 2: Llegó tarde a todas las pelotas que le jugaron por delante y le ganaron siempre la espalda cuando se la jugaron por detrás. Pudo haber cerrado el arco en el primer tanto.

Diego Godín 2: Partido a partido da la sensación de que su titularidad ya no resiste al tiempo. Superado en todos los duelos individuales que tuvo. Cada vez que se dio vuelta para marcar envíos a su espalda ya le habían ganado varios metros. En la jugada del tercer gol quedó patente claramente su lentitud para jugar ante esta clase de rivales.

Matías Viña 2: Al minuto 46' subió a sacar un lateral y lo entregó mal a un compañero ubicado a tres metros de distancia. Brasil sacó un peligroso contragolpe. El primer tiempo fue un suplicio porque por su costado Raphinha hizo lo que quiso con él. Dio dos patadones de amarilla pero no fue amonestado. Cuando subió pasó mal. Salió sentido en el entretiempo.

Rodrigo Bentancur 3: No asistió nunca en la marca a Nández en el primer tiempo. No recuperó y no pudo entrar en juego. Tuvo el mérito de llevar, con remate de zurda, peligro por primera vez en el partido sobre el arco rival.

Federico Valverde 3: No influyó ni en defensa ni en ataque (más allá de un remate bien dirigido en el arranque del segundo tiempo). A los 73' dejó un pase corto en el medio y Brasil sacó otro peligroso contragolpe desarticulado por Muslera.

EFE/Fernando Bizerra

Federico Valverde, superado

Matías Vecino 3: Nunca dio consistencia ni resguardo a la defensa. Tampoco influyó en armado, distribución ni juego aéreo.

EFE/Fernando Bizerra

Matías Vecino superado por Neymar

Nicolás De La Cruz 5: El mejor de Uruguay en el primer tiempo. Recibió tres infracciones duras, acertó 23 de 28 pases y fue de los pocos que contestó la superioridad de Brasil intentando jugar, sin ningún interlocutor válido.

EFE/Fernando Bizerra

Nicolás De La Cruz fue el mejor pero lo sacaron en el entretiempo

Edinson Cavani 3: Despliegue y ganas para correr atrás de la pelota. Lento a la hora de la toma de decisiones, siempre anticipado. Más nada.

Luis Suárez 3: Estático, errático, impreciso en los pases que podían clarificar los ataques. Solo el gol de tiro libre.

EFE/Fernando Bizerra

Luis Suárez, el gol y nada más

Martín Cáceres 3: En su primera pelota se dejó robar el balón por Paquetá y Gabriel Jesús estuvo a punto de meter el tercero. Después le ganaron la espalda a voluntad.

EFE/Fernando Bizerra

Antony superando a Cáceres

Lucas Torreira 5: Pasó dos pelotas largas con buena lectura mejorando ostensiblemente lo que hicieron Vecino, Bentancur y Valverde. Marcó más y mejor que los titulares.

Joaquín Piquerez 4: No sufrió tanto el partido como Viña porque Brasil jugó replegado el segundo tiempo. Cuando subió intentó ser prolijo para pasar pero poco pudo aportar.

EFE/Fernando Bizerra

Joaquín Piquerez ante Raphinha

Facundo Torres 4: Cuando entró en juego tocó para atrás. El partido estaba liquidado hacía rato.

Fernando Gorriarán 5: Ingreso intenso y con ganas. Meritorio.