"¿Y si es una mujer?": Raffo presentó su lema de campaña, que será "Hagamos historia"

La precandidata nacionalista a la presidencia, Laura Raffo, presentó su lema de campaña Hagamos Historia con un discurso en el que repasó su vida y su carrera, y compartió un video en el que pidió "no elegir un candidato más"

"¿Y si no elegimos un candidato más? ¿Si hacemos algo más importante? Las personas que hicieron historia son las que se animaron a soñar, a romper los límites, a darlo todo por algo más grande. Pero no estaban solas. Todos podemos hacer historia. ¿Y si la oportunidad es acá y ahora?", señala una voz en off en el video que muestra a diferentes personalidades políticas históricas como Wilson Ferreira Aldunate, Luis Alberto Lacalle Herrera, Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou, entre otras.

Inés Guimaraens

"¿Y si es una mujer?", finaliza el video que muestra a Raffo de espaldas caminando.

Antes de emitir el video, Raffo señaló que Hagamos Historia es el concepto de la campaña. "Cada uno de nosotros hace historia. Hace historia la enfermera cuando cubre una guardia, los chicos de la Utec cuando ganan un premio, el panadero cuando abre a las cuatro de la mañana. Es una invitación a que la historia la hagamos juntos. Acompáñenme y hagamos juntos historia", aseveró.

A su vez, Raffo señaló que de chica le gustaba mucho escribir y ahí leyó unas palabras escritas por ella en la que repasó su vida, su carrera y pidió por el voto. "Para mí era muy importante poder abir el corazón, que me conocieran más del lado humano, como persona, porque con muchos de ustedes capaz nos cruzamos por la calle, me ven en un acto o me conocen de la tele. Pero no me conocen como persona y cuando uno está pidiendo un voto o una confianza, si vos le querés dar la confianza se la querés dar a alguien que sepas quién es", aseguró.

"Desde muy chica me conecto mucho con la escritura, soy muy de escribir, de anotar las cosas, de ponerlas en blanco y negro. Y por eso es que me pareció que la mejor manera de que me conozcan como persona es escribiendo una carta donde me presento como quién soy", señaló.

El discurso de Raffo

Nací apurada un 22 de setiembre. Soy la hermana del medio, la que andaba despeinada y quería ser cantante. Soy la que admiraba a su abuela Lidia. La que de chica iba a actos del Partido y se cantaba los jingles de memoria. Escribí muchos poemas que mi madre aún guarda en una carpeta.



Soy la que a los 22 años daba clases en la Udelar con las manos sudadas por los nervios. La que en el 98´ se recibió con una tesis sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres.



Soy la de la tele, la economista a la que le preguntaban por la calle a cuánto iba a estar el dólar. Escribí en un diario, cubrí guardias de la noche, trabajé por años en empresas que me dejaron grandes enseñanzas. Soy la que tuvo mellizos a los 34. La madre con culpa cuando paso muchas horas afuera de casa.



Lloro de la risa cuando estoy con mis amigos, también lloro en el hombro de mi pareja cuando siento angustia.



Soy la mujer a la que le tiraron piedras y se llevó algún insulto. Soy la que no tiene medio a plantarse firme porque formo parte de algo mucho más grande.



Aprendí que sola no lográs nada, que está bueno necesitar de los demás y pedirles su apoyo.



Durante años no me animé a entrar en política pero sabía que ese momento iba a llegar. Ahora, quiero liderar una transformación en Uruguay donde cada persona saque lo mejor de si misma, un Uruguay de oportunidades.



Te escribo esta carta porque quiero ser presidenta. Soy Laura y te invito a que juntos hagamos historia.