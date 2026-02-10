Dólar
El Observador / Polideportivo / JUEGOS OLÍMPICOS

Con lágrimas en los ojos, confesó una infidelidad en vivo tras ganar una medalla: mirá el insólito momento en los JJOO de Invierno del noruego Sturla Holm Laegreid

"Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida, siéndole infiel", dijo el deportista de 28 años

10 de febrero 2026 - 14:51hs

El insólito momento en los Juegos Olímpicos del biatleta noruego Sturla Holm Laegreid

Nada más conseguir una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, el biatleta noruego Sturla Holm Laegreid, entre lágrimas, reconoció en directo una infidelidad, ante el micrófono de la cadena noruega de televisión NRK.

Invitado a compartir sus sentimientos después de quedar tercero en la prueba individual de 20 kilómetros del biatlón, Laegreid se puso a llorar y dijo haber cometido "el mayor error" de su vida.

"Hay alguien que, quizás, no esté delante del televisor hoy. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la más guapa y la mejor persona del mundo", relató.

"Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida, siéndole infiel", añadió el deportista de 28 años.

Laegreid precisó que había anunciado ya esa infidelidad a la interesada hace una semana.

"Han sido las peores semanas de mi vida. Tenía una medalla de oro en la vida y muchos me ven ahora de una manera diferente", dijo, precisando que el deporte había quedado para él "en un lugar secundario en los últimos días".

Laegreid fue superado en su prueba por su compatriota Johan-Olav Botn (oro) y por el francés Éric Perrot (plata).

En los Juegos de Pekín 2022, Laegreid se colgó un oro en la prueba de relevos.

AFP

Juegos Olimpicos de Invierno Juegos Olímpicos

