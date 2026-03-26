Fórmula 1: George Russell y Antonelli pretenden confirmar el dominio de Mercedes en Suzuka

George Russell , líder del Mundial de Fórmula 1 , y su compañero, Andrea Kimi Antonelli , vencedor en China y que es segundo en la general, pretenden confirmar el dominio de su escudería en el Gran Premio de Japón , el tercero de la temporada; que se disputa este fin de semana en Suzuka , donde presumiblemente encontrarán la oposición de Ferrari.

Russell, de 28 años, y Antonelli, de 19 -que en China se convirtió en el 'poleman' más joven de la historia y en el segundo piloto de menor edad en ganar un Gran Premio-, cruzaron puestos en las dos primeras carreras largas de la 'nueva' y no poco controvertida era de la F1; en las que los Ferrari concluyeron justo detrás de ellos, haciendo lo propio: el monegasco Charles Leclerc fue tercero en Melbourne y el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton subió al podio en Shanghái.

El inglés de Mercedes, que ganó la carrera corta de China por delante de Leclerc, Hamilton y de su compatriota Lando Norris (McLaren) -último campeón del mundo- lidera el Mundial con 51 puntos, cuatro más que Antonelli -quinto en el sprint de Shanghái-, con 17 sobre el monegasco y con 18 respecto a Sir Lewis; que, dos años después, volvió a subirse a un podio en un Gran Premio hace dos domingos.

En el circuito shanghainés se anunció que -debido al ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, la posterior respuesta de ésta y la actual situación bélica derivada de todo ello en Oriente Medio- la cuarta y la quinta prueba del calendario, previstas inicialmente el mes que viene en Baréin y Arabia Saudí, quedaban suspendidas. De tal manera, el de Japón será el último Gran Premio hasta que el Mundial se reanude el primer fin de semana de mayo, con el de Miami (EEUU).

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Mercedes, el que mejor entendió la "nueva" Fórmula 1

El arranque de un campeonato cuyo cambio de reglamento técnico barajó fuertemente las cartas, no ha sido bueno para los españoles. Carlos Sainz (Williams), de 31 años, retirado en Albert Park, al menos fue noveno y capturó dos puntos en Shanghái; donde el doble campeón mundial Fernando Alonso, de 44, confirmó las muy malas prestaciones del Aston Martin y -al igual que su compañero, el canadiense Lance Stroll- abandonó por segunda vez en un campeonato en el que, con el cambio de reglamentación , se esperaba bastante más del auto diseñado por el inglés Adrian Newey, el ingeniero más exitoso de toda la historia de la F1.

El argentino Franco Colapinto, de 22, que el año pasado, en su segunda temporada en la F1, no logró puntuar en ninguno de los 18 Grandes Premios que disputó, sí lo hizo hace dos semanas en China, con un Alpine bastante mejor que el de 2025 y con el que su compañero, el francés Pierre Gasly, finalizó sexto.

Franco Colapinto Franco Colapinto EFE

El mexicano Sergio Pérez, tras un año ausente, acabó decimosexto y decimoquinto las dos primeras pruebas, a bordo de un Cadillac: el debutante undécimo equipo, que elevó a 22 el número de pilotos en pista. Una escudería que ocupa el penúltimo puesto en el Mundial de constructores, sólo por delante y con los mismos puntos (ninguno) que Aston Martin.

En seco, Suzuka en una pista en el que las curvas rápidas provocan una mayor degradación de los neumáticos, se rodará con la gama de compuestos más dura. Es decir: los C1 (duros, reconocibles por la raya blanca), C2 (medios, raya amarilla) y C3 (blandos, roja).

Nadie ha ganado tantas veces (seis) en Japón como el alemán Michael Schumacher. Y tanto el otro séptuple campeón mundial, Hamilton (cinco veces triunfal), como Alonso son los únicos que han festejado triunfos en las dos pistas en las que se ha disputado el Gran Premio de Japón: debutante en Fuji hace exactamente 50 años.

A Max Verstappen -sexto en el campeonato mundial, tras otra gran remontada en Australia, y retirado en China- y a Alonso, posiblemente los dos pilotos con más talento de la parrilla, no les hace ninguna gracia la 'nueva' F1, en la que la energía eléctrica tiene mucho más peso, provocando un pilotaje mucho más lento y conservador.

El astro neerlandés -octavo en el Mundial, con ocho puntos- declaró que ha "cambiado el simulador por" un videojuego; mientras que el genio astur -penúltimo- se refirió al certamen como el "campeonato mundial de pilas".

Los McLaren, que el año pasado revalidaron título de constructores al tiempo que festejaban el Mundial de Norris, tampoco han empezado con buen pie y en Shanghái ni siquiera pudieron tomar la salida.

Lando, quinto en Australia y cuarto en el sprint de China, es sexto en el campeonato, con 15 puntos; mientras que su compañero, el australiano Oscar Piastri -tercero en la general en 2025-, que tampoco pudo salir en su Melbourne natal y que fue sexto en la prueba corta de hace dos sábados, es duodécimo -un puesto por delante de Sainz-, con tres.

Este viernes (noche del jueves al viernes en horario europeo) arrancarán los entrenamientos libres -en el primero, Alonso cederá el AMR26 al probador estadounidense Jak Crawford-, que se completarán el sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la parrilla de la carrera dominical. Prevista a 53 vueltas, para completar un recorrido de 307,4 kilómetros.

FUENTE: EFE