La impresionante rutina de suelo de Isabella Marenco que disputó todas las finales del Panamericano juvenil de gimnasia artística en un hecho inédito para este deporte

Isabella Marenco sigue llevando a la gimnasia artística uruguaya a otro nivel. Este sábado, la defensora de Centro de Gimnasia Artística de Uruguay (CGA), di sputó las cuatro finales por aparatos del Campeonato Panamericano disputado en las instalaciones olímpicas del Arena Carioca, en Río de Janeiro.

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La pupila de Luciana Rodríguez y Florencia Maya logró el jueves el sexto puesto en el all around, clasificándose a las finales de los cuatro aparatos: suelo, viga de equilibrio, barras asimétricas y salto.

Semejante actuación no tiene precedentes en la gimnasia artística uruguaya.

En las finales de este sábado, Marenco, de 15 años, desplegó su mejor actuación personal en la final de suelo donde se posicionó cuarta con un puntaje de 11.933.

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Isabella Marenco tuvo una gran actuación en el Mundial junior de gimnasia artística días después de brillar en el Sudamericano

Además fue cuarta en viga, quinta en salto y sexta en barras asimétricas.

La otra uruguaya finalista fue Camila Buck que terminó cuarta en barras en otra sobresaliente actuación.

El jueves, el equipo de Uruguay terminó quinto detrás de Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina.

Además de Marenco y Buck conformaron el equipo Renata Rodríguez y Marindia Núñez.

En abril de este año, la gimnasia artística de Uruguay fue el gran destaque de los Juegos Suramericanos de la Juventud disputados en Panamá con una medalla de oro (Marenco en suelo), tres de plata y una de bronce.

El año pasado, estas mismas gimnastas ganaron varias medallas en el Sudamericano juvenil de Medellín y Marenco fue mundialista de la categoría en Manila.