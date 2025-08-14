Los Ángeles 2028 venderá por primera vez los nombres de algunas sedes para los Juegos Olímpicos

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 venderán los derechos del nombre de algunas sedes de torneos para generar ingresos adicionales , una medida que rompe con la tradición olímpica de prohibir las marcas en estadios y arenas deportivas.

En un comunicado publicado el jueves, los organizadores (LA28) afirmaron que este cambio histórico se aplicará a las sedes destacadas para contribuir al mayor aumento de ingresos comerciales en el deporte.

"Desde el momento en que presentamos nuestra candidatura, LA28 se comprometió a reinventar las posibilidades de los Juegos", declaró Casey Wasserman, presidente de LA28, en un comunicado.

"El histórico anuncio de este jueves cumple esa promesa, creando el primer programa de derechos de nombre de sedes en la historia olímpica y paralímpica, a la vez que impulsa la misión de LA28 de unos Juegos con financiación totalmente privada y sin nuevas construcciones".

De momento, existen contratos con el fabricante de automóviles Honda, patrocinador de LA28, que ya posee los derechos de nombre para el estadio de Anaheim que albergará el voleibol, y con la empresa de medios y tecnología Comcast, que llevará su nombre en la sede temporal de squash.

Como se anunció previamente, el Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles, albergará boxeo y halterofilia.

Wasserman afirmó que las "innovadoras colaboraciones" generarán ingresos superiores a los presupuestados e "introducirán un nuevo modelo comercial que beneficiará a todo el movimiento olímpico".

"Estamos agradecidos al Comité Olímpico Internacional (COI) por hacer posible esta transformación", añadió.

Se otorgarán derechos de nombre para hasta 19 sedes temporales, y los patrocinadores del COI y los socios de LA28 tendrán la oportunidad de poner su nombre en las sedes de los Juegos.

Las empresas que ya tienen su nombre en sedes olímpicas como el SoFi Stadium y el Crypto.com Arena "tendrán la oportunidad de conservar los derechos de nombre de las sedes durante los Juegos", indicó Wasserman.

Asimismo, se seguirán aplicando las políticas de "lugar limpio" que prohíben la publicidad en el campo de juego.