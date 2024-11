Náutico se quedó con el número 2 y Old Ivy completó los playoffs del Uruguayo de hockey sobre césped

Old Ivy

Náutico terminó como el número 2 y Old Ivy se clasificó a los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped y tras la disputa de la fase regular quedaron definidos cuáles son los siete equipos que pelearán por el título.

Náutico derrotó 2-1 a Old Christians con goles de Lucía Dieste y Carolina Curcio contra uno de Sol Cardoso.

El equipo de Martín Ocampo necesitaba un solo punto para quedar a resguardo de una victoria de Old Girls.

Con el segundo puesto, Náutico acompaña a Carrasco Polo, campeón de la Tabla Anual, directamente a semifinales y evita pasar por cuartos de final.

Las rojas cerraron una fase regular notable al terminar a tres puntos de las polacas con igual número de victorias (21) y una aplastante suma de 90 goles a favor, siendo el equipo más anotador, seguido de Old Girls con 80. Además, es el que tiene mejor saldo de goles con +61.

Carrasco Polo, con las ausencias de Kaisuami Dall'Orso, Camila Piazza, Sol Amadeo, Magdalena Verga, Agustina Domingo, Matilde Kliche, Cecilia López, Paz Catalán Pellet y Sophie Latour, empató 3-3 con un Yacht que busca llegar en su mejor forma a los playoffs.

Los goles de Polo fueron de Agustina Suárez en dos ocasiones y Josefina Esposto mientras que para Yacht anotaron Martina Burgos, Alexandra Melhem y Pilar Gutiérrez. Esta última es la goleadora del equipo con ocho tantos en la temporada.

Old Ivy se clasificó a playoffs

Old Ivy le ganó 2-0 a Old Sampa con goles de Rafaela Salustio y Victoria Ramos e hizo valer la diferencia de goles que tenía a su favor contra Woodlands, que desde el retorno de Constanza Barrandeguy protagonizó gran arremetida en el torneo.

Woodlands le ganó 2-1 a Biguá con doblete de Manuela Barrandeguy contra uno de Agustina Guerrero, pero por el saldo de goles quedó afuera de los playoffs con el mismo puntaje que Old Ivy.

"Tuvimos un año muy difícil por varios temas que nos desafiaron como equipo y sin dudas llegar acá fue el premio a recuperarnos de esos momentos. Nuestra resiliencia fue la clave. También es gracias al compromiso y la confianza en nosotras mismas, en el equipo, que nos ayudaron a salir adelante y a superarnos continuamente", dijo a Referí Carolina Vega, una de las figuras de Old Ivy.

"Nuestra actitud, garra y disciplina son los pilares de nuestro equipo para encarar lo que viene. Estamos confiadas que si tenemos nuestra mejor versión lo vamos a poder sacar adelante", agregó.

Old Ivy se medirá en cuartos de final con Old Girls. Consultada si las tricampeonas, y número 3 de la fase regular, son favoritas, Caro Vega respondió: "Creo que sí, son favoritas por la posición en la que llegan en la tabla. Pero lo vamos a encarar con la confianza y el compromiso que nos llevó hasta acá, aprovechando al máximo nuestras fortalezas e intentar minimizar las de ellas".

Los cruces de playoffs

Old Girls vs Old Ivy (se juega en régimen de ida y vuelta el 16 y 17 de noviembre)

Old Christians vs Yacht (se juega en régimen de ida y vuelta el 16 y 17 de noviembre)

Carrasco Polo jugará con el ganador de Old Girls vs Old Ivy

Náutico jugará con el ganador de Old Christians vs Yacht

Las semifinales será a partidos de ida y vuelta. La final a un solo partido.

Si el campeón de los playoffs es otro que no sea Carrasco Polo, campeón de la Anual, este tendrá derecho a una final extra contra ese ganador por la final definitiva del Uruguayo.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos PTS PG PE PP GF GC Carrasco Polo 68 27 21 5 1 66 20 Náutico 65 27 21 2 4 90 29 Old Girls 62 27 19 5 3 80 25 Old Christians 41 27 10 11 6 34 30 Yacht 35 27 10 5 12 40 57 Old Ivy 30 27 8 6 13 34 40 Woodlands 30 27 9 3 15 42 63 Biguá 20 27 4 8 15 26 44 Old Sampa 15 27 4 3 20 21 72 Seminario 12 27 2 6 19 22 75

Tabla de goleadoras