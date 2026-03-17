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Running: los campeones del verano se definen en la Atlántida Corre con la última etapa del Circuito 2026 este domingo

Tras las primeras etapas en La Floresta y Costa Azul, el torneo se define en Atlántida

17 de marzo 2026 - 11:09hs
La previa de la Atlántida Corre

La previa de la Atlántida Corre

La previa de la Atlántida Corre

La previa de la Atlántida Corre

Recorrido 4K de la Atlántida Corre 2026

Recorrido 4K de la Atlántida Corre 2026

Recorrido 7K de la Atlántida Corre 2026

Recorrido 7K de la Atlántida Corre 2026

La temporada estival llega a su fin y el Campeonato de Verano 2026 de carreras de calle de atletismo se despide con su última y definitoria etapa en la Atlántida Corre, prueba que se disputará este domingo 22 de marzo y en la que se conocerán a los campeones.

Será la tercera fecha del circuito que comenzó en La Floresta el 24 de enero, donde hubo 1.200 participantes, y que tuvo la segunda etapa en Costa Azul el 15 de febrero, por la arena de la playa y con 700 corredores.

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Ahora será el turno de Atlántida, con la octava edición de la Atlántida Corre, carrera que es etapa oficial del campeonato de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) y fecha de la Secretaría de Deporte, organizada por Deporte Urbano junto al grupo La Costa Corre, con el apoyo de Canelones Deporte, Canelones Turismo y la Liga de Fomento de Atlántida.

Se espera que haya 1.000 corredores y, como en Costa Azul y La Floresta, la prueba contará con dos distancias: 4K participativos y 7K competitivos.

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Recorrido 7K de la Atlántida Corre 2026
Recorrido 7K de la Atlántida Corre 2026

Recorrido 7K de la Atlántida Corre 2026

La largada será a las 10:00 frente al Municipio de Atlántida en Plaza Varela, con las dos distancias saliendo a la misma hora y compartiendo la mayor parte del recorrido, algo que fue destacado por Joaquín Martinol, director de Deporte Urbano.

Recorrido 4K de la Atlántida Corre 2026
Recorrido 4K de la Atlántida Corre 2026

Recorrido 4K de la Atlántida Corre 2026

Las inscripciones para la carrera se hacen en Red Tickets y habrá dos puestos de entrega de kits con diferentes días:

Montevideo: jueves 19 de marzo de 14 a 20 en Centro Enfoque de Agustín Abreu 2290.

Atlántida: sábado 21 de marzo de 16 a 20 en la Biblioteca Plaza Varela y el domingo 22 de 7:30 a 9:30 antes de la largada.

Temas:

Running Atlántida Costa Azul Verano 2026

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