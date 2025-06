"Siempre fui uno de los atletas que defendió el juego limpio": el descargo de Andrés Zamora tras su dopaje y la "contaminación" a la que apuntan como causa de su caso

No podrá entrenar en instalaciones deportivas de organizaciones federadas, no puede tener patrocinantes deportivos, no puede ejercer como entrenador ni realizar actividad como dirigente deportivo, según dictaminó la sanción. La misma vencerá el 6 de enero de 2028. Zamora tiene actualmente 42 años.

1706283457580.webp Andrés Zamora en la pista que armaron en Cachi, Salta

El descargo del atleta Andrés Zamora tras conocerse su caso de dopaje

Este lunes, luego de que la noticia de su control adverso saliera en los medios, Andrés Zamora hizo un descargo a través de un video en vivo en Instagram, en el que contó con la participación del químico farmacéutico Marcelo Incerti, quien lo ha asesorado para realizar una investigación luego de que el deportista conociera su caso.

Zamora señaló que es un tema “bastante difícil” y que quería hacer una aclaración sobre algunas informaciones que trascendieron en las últimas horas.

El atleta recordó que en la San Fernando 2024 en la que se le hizo el control salió tercero con un tiempo de 30'46. “Es una marca para mí es regular, común. Es algo que hago desde muy chico, de los 17 para 18 años. Ya corría en 31 minutos. Mi mejor marca de 5.000 de menores es 15-26, cuando tenía 17 años. O sea que esa marca en 10 kilómetros no representa nada más que un tiempo normal. Ni siquiera tengo que estar a un gran nivel para correr debajo de 31 minutos o entrenar demasiado para correr por debajo de 31 minutos”.

Luego, al mes y medio de la carrera, recibió la comunicación de un presunto control antidopaje adverso, aunque en realidad, señaló, se notificó a su hermano Cristhian Zamora, también maratonista.

Tras conocer que se lo notificaba a él, comenzó un proceso de varios controles y estudios con especialistas. Y se pidió la apertura de la muestra B.

Por su parte, Inversi dijo que quería aclarar informaciones en prensa y redes sociales. “Salió que Andrés había consumido este tres sustancias este tipo de esteroide anabolizante. Y no sé, yo hace tiempo que le estoy diciendo a Andrés, ‘no es así Andrés’”.

“Lo que le encontraron Andrés cuando le hicieron el test antidoping en un laboratorio español, fue una sustancia que es un metabolito común a esas tres sustancias que aparecieron en la prensa, que yo las tengo anotadas acá, que es metiltestosterona, metandriol y metandienona”, señaló. “Lo que no quiere decir que Andrés haya consumido esas tres sustancias, lo más probable es que haya consumido una de ellas que yo después de estudiar muchísimo ya sé, me imagino cuál es, pero es falso que Andrés haya consumido esas tres sustancias, por ejemplo salió en la prensa que era un cóctel de sustancias anabolizantes, no es así”, dijo.

174876070_4439218946092189_379247003443911707_n.webp Andrés Zamora, mejor marca personal

La hipótesis de una contaminación

Inversi señaló que cuando pidieron la muestra b vieron que ese metabolito “se encuentra en muy poca, en muy baja concentración”. “¿Qué quiere decir esto? Este tipo de sustancias anabolizantes, esteroides anabolizantes, para que genere su efecto no son de sólo una toma, o sea no es que yo la tomo el día antes de la carrera y mañana vuelo. Los anabolizantes para que generen aumenta en masa muscular, y aumenten el rendimiento de los atletas, que también lo que hablamos con Andrés, también para un maratonista tampoco es muy probable que este tipo de sustancias lo mejore, ya que genera masa muscular, los vuelven más pesados, etc. Este tipo de sustancias para que generen efectos son de toma de varios meses, tomas diarias de varios meses y generan concentraciones más altas. (…) Este tipo de sustancias, de anabolizantes, generalmente hay que tomar los meses seguidos para que generen su efecto”.

Por ese motivo, consideran que lo que le pasó a Zamroa fue una contaminación. “Eso refuerza más nuestra hipótesis de que lo que le pasó a Andrés fue una contaminación”, dijo y habló sobre “suplementos alimenticios”.

“En este caso de suplementos muchas veces no los regula nadie, se compran en lugares que no están establecidos, como por ejemplo un fármaco en una farmacia, entonces no es tan regularizado, a ciencia cierta muchas veces no se sabe que tienen esos polvos mágicos que se consumen los atletas, y ahí está el gran problema que generan luego de no saber, y hay inmensidad de casos que se ha dado que sus sustancias vienen en estos compuestos y generan doping, en estos suplementos y generan doping”, indicó.

“Cuando nos pasó esto con Andrés, una de las formas que teníamos nosotros de defendernos era analizar este tipo de sustancias que Andrés ingería y que todos los atletas ingieren diariamente. Yo siempre le dije a Andrés, mira esto es difícil que salga porque son sustancias que, claro, pueden ser un contaminante, por ejemplo, las proteínas son siempre de origen animal, generalmente. Este tipo de anabolizantes, si estuvieran en el suplemento, quizás estuviera en muy baja concentración y no llegaríamos con los límites de detección de los aparatos”, agregó.

El especialista señaló que manejaron la posibilidad de analizar los suplementos, pero debía hacerse en un laboratorio certificado y con gastos de consideración. “Por lo tanto, la parte de defendernos por parte de ver si había sido un contaminante de los suplementos hubiera sido muy difícil, muy onerosa para Andrés también desde el punto de vista económico, por lo tanto decidimos no hacerlo”, expresó Inversi.

0014523536.webp Andrés Zamora, último uruguayo en ganarla

“Lo principal es que en la opinión pública salió hoy que Andrés se había dopado con esas tres sustancias, lo que ya les digo no es así, eso es lo que me gustaría dejar claro”, comentó el químico farmacéutico. “Andrés no consumió esas tres sustancias, pudo haber consumido una, lo más probable, y pongo las manos en el fuego por él, que hubiera sido una contaminación, ya que no es solo porque yo lo conozco a Andrés y pongo las manos en el fuego por él, sino que porque los bajos niveles las bajas concentraciones que nos dio que el laboratorio español en esos análisis indican eso”.

“Siempre fui uno de los atletas que defendió el juego limpio”

Luego, Zamora cerró su presentación con un descargo en el que contó cómo ha sido su carrera en la que ha tenido como guía y referencia a su padre, Nelson Zamora, también maratonista y olímpico en Barcelona 1992.

“Por suerte he tenido el apoyo de mi familia, el apoyo de amigos como vos y tantos más que han estado siempre ahí conmigo apoyándome en esta difícil situación la cual nunca esperé atravesar. Uno se prepara para correr, para lesionarse, como tantas veces he estado lesionado, muchas veces he estado lesionado y es duro estar lesionado, pero bueno es parte de esto, es lo que uno ama y lo hace con pasión. Lo hago también por tradición, desde muy niño nací asmático, luché con todas mis fuerzas para hacer elite, para llegar a lograr ser igual que mi padre o seguirle los pasos nada más. Llegué a lo que llegué con nada, porque si usted viene a mi casa yo sigo viviendo en el mismo lugar de siempre, vivo en un asentamiento, no tengo nada, nunca tuve beca olímpica como muchos andan diciendo que siempre tuve beca olímpica, nunca tuve beca olímpica, algunas veces he tenido algún tipo de apoyo pero cuando ya he estado clasificado a distintos eventos. Después, muchas preparaciones las he hecho con mi bolsillo las he hecho con plata que me han pagado algunos alumnos juntado y ahorrado, he metido mis tarjetas de crédito muchas veces, he pagado años las preparaciones y bueno no he tenido a veces ni siquiera sponsor para calzado, hay amigos que me han comprado calzados, tengo un amigo que es como un hermano que me ha dado dinero para comprar calzado, no tengo vergüenza de decirlo porque realmente ha sido así. Siempre, siempre, toda mi vida he luchado para llegar a algo, presidiendo siempre sueños y no en la parte económica”, comentó.

“No hay plata del mundo que pueda ganar que cambie todo lo que viví, ni que cambie mi forma de ser, ni mi forma de pensar. Siempre fui uno de los atletas que siempre defendió el juego limpio, siempre, siempre en muchos controles de antidopaje, siempre he subido y siempre he aconsejado a los más chicos que se puede llegar entrenando, trabajando. Muchos atletas que han compartido concentraciones conmigo, me han visto entrenar, me han visto estirar, me han visto que si tengo que estar media hora más en el gimnasio, estoy media hora más, si tengo que hacer 500 abdominales más las hago, si tengo que estar una hora más en el gimnasio o nadando en la piscina, o haciendo lo que sea, mismo el fisioterapeuta cuando estuve una vez que me pasó, que tuve un problema en la cadera, estuve 11 meses lesionado e iba hasta triple horario a la clínica a entrenar para recuperarme con el fisio y siempre le decía ‘¿sólo esto hago, sólo esto hago?’ Siempre estaba haciendo más, nunca usamos fármaco para esa recuperación por eso también fue tan extensa, tuve que ir a un montón de lugares, tuve que ir a hacerme muchísimos estudios, tuve que hacer tratamientos en cámaras hiperbáricas para sacarme esa lesión, fue un trabajo durísimo y es para lo que siempre he estado preparado”, agregó.

0008349750.webp Andrés Zamora Gentileza Marcelo Szwarcfiter

“Esto fue un golpe anímico, no solo para mí, para toda mi familia, inclusive para mí es algo muy doloroso, toda la trayectoria de mi padre, de mi hermano también, porque algunas cosas le han llegado a mi hermano que nada tiene que ver conmigo, con este resultado, con lo que me pasó. Él es un excelente atleta y realmente trabaja muy duro para ser quien es, para tener las marcas que tiene”, dijo sobre su hermano Cristhian.

“Por suerte aprendimos eso de mi padre y es el legado que nos llevó a llegar a donde llegamos y nada, yo estoy contento, tranquilo también de que ni siquiera habiendo un premio económico de un millón de dólares en una carrera, cambiaría, cambiaría el correr limpio, el correr sano y siempre teniendo mis ideales”, dijo Zamora. “Tengo 42 años, he luchado muchísimo por este deporte, he dado todo, toda mi vida dejado de lado por este deporte. He dejado mi familia, mi pareja muchas veces, mis perros, todo lo que he tenido lo he dejado por seguir, por entrenar, por luchar. No tengo mucho más que decir a todos. Agradecerte a vos Marce por todo esto, a Paula también, Paula Moreira que fue la otra química que también nos ayudó, que estuvo investigando, que tuvieron muchas horas de trabajo para ayudarnos para esclarecer esto, para que tuviéramos un resultado positivo y bueno la verdad que la ONAU tomó su decisión en base a que yo soy un atleta internacional y que si bien había unos códigos que el abogado los tiene más en cuenta que yo, que me amparaban a que no tenía que en realidad analizar ningún tipo de suplemento para demostrar mi inocencia, ellos tomaron esta decisión y no queda más que cumplirla. Y seguir como seguimos siempre, entrenando como siempre, luchándola y bueno, y hacer lo que pueda”.

“Esto es un atletismo que cambió mi vida y voy a seguir entrenando todos los días hasta que tenga ganas, el día que no tenga más ganas no entrenaré más, pero te agradezco a vos Marce, a todos los amigos que he recibido muchísimos mensajes de palabras de aliento, a todos mis alumnos pero más que nada amigos. Me ha ayudado muchísimo este proceso también para canalizar mi energía y ver realmente quiénes son los verdaderos amigos que siempre te dejan enseñanza y no es malo, es bueno por un lado porque te ayuda a saber bien quién está ahí, gracias a mi pareja que está ahí que ha luchado codo a codo, me ha apoyado y me ha sostenido en estos momentos difíciles. Y bueno, no tengo más nada para decir”.