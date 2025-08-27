Sin señales de vida: el anuncio de Kirguistán sobre la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna, bloqueada desde hace dos semanas en una montaña de ese país

Las autoridades de Kirguistán anunciaron este miércoles no haber encontrado ninguna señal de vida de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna , bloqueada desde hace dos semanas en una montaña de ese país de Asia Central.

Nagovitsyna se rompió una pierna el 12 de agosto durante la ascensión al pico Victoria (7.439 metros), uno de los más peligrosos de la región y el más alto de Kirguistán.

La agencia kirguisa de seguridad indicó que un dron equipado de una cámara térmica sobrevoló la zona, sin detectar ningún signo que hiciera pensar que la alpinista se hallase aún con vida.

"Según el análisis de los datos obtenidos y teniendo en cuenta una combinación de factores, especialmente las condiciones climáticas extremas y las especificidades de la zona, no se ha detectado ninguna señal de vida en el lugar en el que se halla Natalia Nagovitsyna", declaró esta agencia en un comunicado.

Los diferentes intentos por rescatar a la alpinista de 48 años han fracasado, y las operaciones de salvamento fueron suspendidas el sábado.

La alpinista rusa, Natalia Nagovitsyna, lleva más de dos semanas atrapada a 7.000 metros de altura en el Pico Pobeda, Kirguistán: su hijo ruega desesperado que reanuden su rescate





Las temperaturas rozan los 30ºC bajo cero durante la noche en el pico Victoria (también llamado Pobeda), en medio de nevadas y fuertes ráfagas de viento.

Un alpinista italiano, Luca Sinigaglia, murió el 15 de agosto al intentar salvarla. Socorristas italianos acudieron al lugar en helicóptero para tratar de recuperar su cuerpo, informó la cancillería italiana.

Y un helicóptero de salvamento también sufrió un accidente en la montaña, mientras que un grupo de escaladores tuvo que renunciar a la ascensión por una grave dolencia de su responsable, según las autoridades kirguisas.

Según alpinistas locales, nadie ha sido rescatado a una altitud así en esa montaña.

AFP