A qué hora juegan Los Teros vs Chile y dónde verlo en vivo

30 de agosto 2025 - 15:11hs
Bautista Basso es uno de los tryman de Los Teros en esta ventana

Los Teros juegan este sábado ante Chile en el partido de ida de la final de la Qualy sudamericana al Mundial de rugby Australia 2027.

El partido se jugará en el Estadio La Pintana, de Santiago, desde la hora 15 locales (16 de Uruguay).

Dónde ver Los Teros-Chile en vivo

El partido podrá verse por Disney+ Premium en Uruguay, Chile y el resto de los países sudamericanos (excepto Brasil). Para el resto del mundo irá por RugbyPass Tv

El partido de vuelta se jugará el sábado 6 de setiembre a la hora 15.30 en el Estadio Charrúa.

Rodolfo Ambrosio

El DT Los Teros antes de la final ante Chile: "Son las dos semanas más importantes en cuatro años"

Lemoine, el DT uruguayo que dirige a Chile y espera una batalla en Santiago ante los Terus: El que quiera divertirse, que vaya al cine

Lemoine, el DT uruguayo que dirige a Chile y espera una "batalla" en Santiago ante los Teros: "El que quiera divertirse, que vaya al cine"

El ganador de la serie clasificará directamente al Mundial como Sudamérica 1 (Argentina ya esta clasificada por ser uno de los mejores 12 del Mundial anterior).

El perdedor jugará un playoff a ida y vuelta contra el último clasificado de la Pacific Nations Cup, lugar para el que se perfilan Samoa o Estados Unidos.

El ganador de esa serie clasifica al Mundial, mientras que el perdedor juega el repechaje final ante Bélgica, Namibia y Sudamérica 3 (Paraguay o Brasil).

