Argentina le ganó a Sudáfrica en Santiago del Estero y le impidió coronarse en el Rugby Championship

Mateo Carreras (15), Pablo Matera (22), Joel Sclavi (26) y Tomás Albornoz (35) anotaron los tries de Argentina , mientras que por los campeones del mundo señalaron Aphelele Fassi (4), Jesse Kriel (8) y Cobus Reinach (39)

Con los resultados del sábado, Sudáfrica manda en el Rugby Championship (19 puntos) y le alcanzará con sumar un punto el sábado próximo contra Argentina (14) para quedarse con el título, mientras que Nueva Zelanda (11) y Australia (5) ya no tienen posibilidades.

Los Pumas, además, consiguieron tres triunfos en una edición del Rugby Championship por primera vez. También por primera ocasión lograron vencer en una misma temporada a Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.

En el otro cotejo de la fecha, Nueva Zelanda derrotó por 31-28 a Australia, en un duelo en el que los All Blacks tuvieron un inicio avasallador, con tries de Will Jordan (2), Rieko Ioane (9), Caleb Daniel Clarke (15) y Ardie Savea (25).

En un encuentro entre dos equipos debilitados (los All Blacks sumaban tres derrotas en cuatro partidos y Australia cuatro), los Wallabies mostraron que su situación es aún más delicada que la de sus vecinos.

Los locales se mantuvieron en el partido gracias a los tries de Fraser McReight (18) y Matthew Faessler (36) para colocar el marcador en 28-14 en la pausa. En el tramo final los Wallabies tiraron de orgullo y con los tries de Oikoumene Paisami (65) y Tom Wright (79) cerca estuvieron de dar la vuelta al marcador, aunque terminaron perdiendo por tres puntos.

El torneo que enfrenta a las potencias del hemisferio sur acabará el próximo fin de semana con la visita de los Wallabies a Nueva Zelanda y de Los Pumas a Sudáfrica.

