Sudáfrica vs Argentina: ¿qué chances tienen los Pumas de ganar el Rugby Championship? Mirá los resultados que necesitan

Las opciones de título para los Pumas pasan por repetir triunfo ante los vigentes campeones del mundo y hacerlo además con bonus ofensivo (anotar tres tries más que el rival) y por una diferencia mayor de siete puntos (para evitar el punto de bonus defensivo de los Springboks).

Argentina's head coach Felipe Contepomi gestures during the Rugby Championship match between New Zealand and Argentina at Sky Stadium in Wellington on August 10, 2024. Grant Down / AFP

Felipe Contepomi, entrenador de Los Pumas

Foto: AFP