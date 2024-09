"A Kike Olivera le pega mucho este linchamiento", dijo su representante Edgardo Lasalvia y pidió a los haters "que se compren una vida"

“Ayer estuve con él media hora en el aeropuerto y no sé si lloraba, pero se le notaba en la cara la frustración por el mal partido”, dijo. “De hecho, habló con la psicóloga que es muy buena y lo va a ayudar”.

“Y esto lo va a revertir hablando dentro de la cancha con fútbol. Estoy seguro que Bielsa le va a seguir dando la oportunidad. No sé si va a cerrar muchas bocas, o más que nada va a comprobar que Bielsa no se equivocó, porque él es un gran jugador, tiene mucha velocidad, y cuando se enderece la toma de decisiones va a dar mucho que hablar el Kike”, agregó.

Uruguay's forward Cristian Olivera (L) and Venezuela's defender Nahuel Ferraresi fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Venezuela and Uruguay at the Monumental stadium in Maturin, Venezuela, on S Cristian Olivera de la selección de Uruguay ante Nahuel Ferraresi de Venezuela FOTO: AFP

El empresario señaló que trató de que el delantero no mire las redes sociales en estos días. “Lo que hicimos fue ocuparme de que el entrono de él no le haga llegar las noticias. Le borré las redes sociales del teléfono, con eso te digo todo. Porque a veces es muy difícil no ver y no entrar. Y fue lo que intenté priorizar: que no vea”.

Lasalvia señaló que el delantero “no es un crack cuando le dan para adelante ni es un desastre ahora”.

“El es un jugador de fútbol, un ser humano, él tiene dos hijas. Una de ella había nacido con problemas y él tuvo la cabeza en eso”, comentó.

20240910 FBL - WC - 2026 - SAMERICA - QUALIFIERS - VEN - URU Uruguay's forward Cristian Olivera (L9 and Venezuela's defender Jon Aramburu fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Venezuela and Urug Cristian Olivera Foto: Federico Parra / AFP

Para el empresario “fue un desastre todo Uruguay” ante Venezuela. “Matarlo a él me parece una locura”, agregó.

Lasalvia representa a Olivera desde que tenía 15 años y jugaba en Defensor Sporting. “Como persona es un pan de Dios, tiene mucha bondad. Es muy bueno”, señaló.

“Estamos intentando blindarlo de alguna manera”, agregó, sobre las redes sociales.

“Conozco bien lo que son los palos en las redes sociales, que sigan hablando y se compren una vida”, agregó Lasalvia, en referencia a los críticos o “haters” que se manifiestan por esa vía.