El jugador de Brasil que restó importancia a las dos derrotas ante Uruguay y el pedido especial del capitán Marquinhos a sus hinchas

El duelo contra los de Marcelo Bielsa, segundos con 19 puntos, dos más que la Canarinha, será el último de ambos equipos en 2024. Y es válido por la decimosegunda de las 18 jornadas de la eliminatoria.

De ganar, los pentacampeones del mundo pueden terminar el año en la segunda posición, que da uno de los seis boletos directos de Sudamérica para el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Quedar en esa casilla significaría una feroz remontada para Brasil, luego de registrar cuatro derrotas en los primeros ocho partidos, una de ellas contra la celeste (2-0) en Montevideo en octubre de 2023.

"No nos preocupamos mucho por la tabla, desde que estemos en una posición cómoda. Queremos ganar para escalar posiciones, que el trabajo fluya más y ganemos confianza", explicó Marquinhos, de 30 años.

"Estamos en un crecimiento muy bueno y hemos mejorado en muchos aspectos, sobre todo en la parte ofensiva, donde tuvimos grandes dificultades en la Copa América" de Estados Unidos 2024, apuntó, sobre un torneo en el que cayeron en cuartos de final precisamente frente a Uruguay.

Capitán contra la vinotinto debido a la suplencia de Danilo, Marquinhos también pidió a los hinchas brasileños acompañar al equipo nacional, comandado por Dorival Júnior desde enero pasado.

La Seleção ha perdido interés en Brasil en los últimos años, en medio de malos resultados y críticas a la calidad futbolística de las últimas generaciones.

"No abandonen a la selección brasileña", señaló. "A veces los resultados no llegan, es difícil, son momentos de fluctuación, algunos mejores, algunos peores, pero vestimos esta camiseta con mucha dignidad".

Por su parte, el lateral izquierdo Abner restó importancia a los dos recientes encuentros entre brasileños y uruguayos, que se saldaron a favor de la celeste.

20240706 SOC - SPO - URUGUAY - V - BRAZIL - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 LAS VEGAS, NEVADA - JULY 06: Sergio Rochet Alisson Becker Brasil of Uruguay celebrates after winning during the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Urugu

Sergio Rochet y Alisson Becker

Ian Maule/Getty Images/AFP