"Hoy no lo patearía": Diego Forlán recordó dos penales claves con la selección de Uruguay, ante Ecuador en Quito y a Chiquito Romero en la Copa América 2011

“He pateado penales que no quería patearlos, no tengo problema de decirlo”, admitió Forlán. “Pero era el referente, el equipo y el técnico decían, 'Diego, sos vos’. He pateado penales con poca confianza y los he hecho, y he pateado con mucha confianza y he errado”, agregó.

Tabárez y Forlán en el partido entre Uruguay y Perú

Volviendo a aquel penal ante Ecuador en Quito, en el que Uruguay se jugaba sus chances en las Eliminatorias, reconoció que, de todas formas, él volvería a patearlo. “No se lo daba a nadie, lo pateaba yo. Si el penal me lo daba el técnico, lo pateaba, por más que no tuviera la confianza o miedo, que es normal, somos todos humanos y lo podemos sentir en ese momento”.

Luego, recordó con lujo de detalles el penal que le pateo a Sergio “Chiquito” Romero, el actual golero de Boca Juniors, en la definición por los cuartos de final de la Copa América 2011 de Argentina, en la que la celeste eliminó a los locales.

1622834246396.webp Diego Forlán con la Copa América de 2011 Martín Cerchiari

“Te digo uno que lo hice, pero sabía de muchas cosas que se jugaban en el entorno, que fue en la Copa América de 2011 en el partido que le ganamos a Argentina. Messi patea el primer penal y yo sabía que iba a dar el primer paso, y nadie sabía quién pateaba, y cuando doy el paso, el estadio se me cayó arriba”, señaló, sobre el partido jugado en Santa Fe.

“Y para peor de eso, el tema era que Romero era grande. Y en el banco de suplentes (argentino) tenía muchos amigos que jugaban conmigo y todos sabían que yo cruzaba más los penales que lo que los tiraba para el otro lado. Iba a patear un penal con todas las dudas que se te podían ocurrir. ¡Todas! Hasta el momento que puse la pelota en el punto penal, me fui hacia atrás y caminé, no sabía a dónde iba a patear el penal”, agregó.

forlan-blanca-2013-jpeg..webp Diego Forlán con la 10 de Uruguay

Pero luego, vio una opción de remate. “En ese momento no me preguntes qué pasó, cuando estaba agachando la cabeza y voy patear el penal, estaba Romero, que es bastante grande, y tenía, para mí, una mala costumbre, que se ve que nadie se la había dicho, que en vez de quedarse parado y estirarse y hacerse grande, para que el arco se le quede chico al delantero, el se agachó. Y se quedó bien agachadito, agazapado, y dije ‘ahora es el momento mío y dije va al medio’. Fue al medio y gol. Porque si no al medio no lo hubiera visto, si veo al arco y veo la cabeza de él que casi pega en el palo, al medio no lo voy a tirar. Hasta ese momento que di los tres pasos hacia atrás y miré el arco y lo vi, recién ahí como que se me abrió el arco y dije 'ahora es un arco de 11 con un arquero chiquito y antes era un arco de baby con arquero de 11'”, señaló Forlán, al terminar la conferencia en medio de aplausos.