La confusión de la primera tarjeta amarilla para la selección de Uruguay y quién es el jugador suspendido ante Argentina por Eliminatorias

Pero antes de todo eso, cuando iban 40 minutos de la primera parte, se dio una jugada confusa.

Algunos jugadores de la selección de Uruguay fueron sobre un rival y lo bajaron.

Iban 40 minutos y el árbitro chileno Piero Maza sacó la primera tarjeta amarilla para los celestes.

Allí hubo una confusión, debido a la información de distintos portales y páginas de estadísticas.

Muchos pensaron que la amonestación había sido para Rodrigo Bentancur y para otros para José María Giménez.

Brazil's forward #10 Raphinha is marked by Uruguay's midfielder #05 Manuel Ugarte during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Brazil and Uruguay at the Arena Fonte Nova stadium in Salvador, Brazil, on November 19, 2024.

Manuel Ugarte de la selección de Uruguay ante Raphinha de Brasil

FOTO: AFP