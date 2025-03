La sorpresa en la convocatoria de Marcelo Bielsa para los partidos de Uruguay por las Eliminatorias: un juvenil de Wanderers

La noticia que dio la AUF sobre las entradas que se pusieron a la venta en el Estadio Centenario para el partido Uruguay vs Argentina por Eliminatorias

El Estadio Centenario como en sus mejores épocas: el partido Uruguay vs Argentina por las Eliminatorias se jugará con récord de entradas vendidas

Hasta el momento son dos los jugadores convocados que están entrenando: José Luis Rodríguez y Facundo Pellistri.

Bielsa reservó a 36 jugadores que actúan en el exterior.

Pablo Suárez fue fichado por Wanderers desde Liverpool

Montevideo Wanderers anunció en setiembre de 2024 la incorporación de Pablo Suárez, juvenil de 18 años que por esos días entrenaba como sparring de la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa, que también fue sparring celeste en la Copa América de Estados Unidos y campeón con la sub 20 de Fabián Coito en el reciente Torneo L’Alcúdia.

El extremo hizo formativas en Liverpool, pero desde hace unos meses manifestó a los de Belvedere su deseo de no continuar en el club que preside José Luis Palma, al no llegar su contrato como profesional.

A Wanderers le llegó el ofrecimiento del futbolista y analizaron la situación en la que se encontraba.

“Tomamos conocimiento de la situación de Pablo a través de su representante, que estaba sin contrato”, contó a Referí el presidente de los bohemios Germán Barcala.

“Analizamos alguna cosa y lo primero fue que constatamos que el jugador no quería jugar más en Liverpool, porque hacía varios meses que estaba atrás de eso. Le pedí a Mauricio (Nanni, gerente deportivo de Wanderers) que llamara a (gerente deportivo de Liverpool, Gustavo) Ferrín y yo lo llamé a Palma para explicarle la situación cuál era”, agregó.

Pablo Suárez Pablo Suárez al firmar con Wanderers MWFC

“Es un jugador que nos ofrecieron, que nos interesaba y estaba esa situación”, dijo el directivo bohemio.

Tras las charlas, llegaron a un acuerdo.

“Con José Luis tuvimos un par de llamadas y acordamos las condiciones y se concretó algo con un gran jugador, con mucha proyección sobre todo, un chico joven”, dijo Barcala.

El presidente de Wanderers también habló con Suárez. “Tiene muchas ganas de meterse con su primer contrato profesional y mostrar en la cancha lo que ya veíamos de inferiores”.

Con respecto a la negociación con Palma, Barcala destacó que su par negriazul “valoró mucho la charla”. “Ajustamos los números de la ficha del jugador. Liverpool se quedó con un porcentaje de la futura venta, Wanderers con otro y el jugador con otro”, explicó.

Otro punto es que hubo un acuerdo para que el juvenil pueda seguir en actividad inmediatamente y no tuviera que esperar hasta enero para poder jugar.

“Llegamos un acuerdo, porque si no lo había el chico podía jugar a partir de enero, porque no tenía el consentimiento. Y la intención era que se arreglara todo de una, en eso Liverpool mostró voluntad porque no quería perjudicarlo, y hoy estaba habilitado para jugar”, señaló.