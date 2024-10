¿Los jugadores de la selección de Uruguay le hicieron "una cama" a Marcelo Bielsa? Mirá lo que dijo Nicolás Fonseca

También Agustín Canobbio denunció destrato recibido en la Copa América de Estados Unidos donde se fue muy molesto y luego de lo cual no fue convocado nuevamente.

Uruguay juega cada vez peor, los futbolistas no responden y el plan de Bielsa se hunde: una noche de terror en Lima, por Elimnatorias

Eso llevó a las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, a tomar cartas en el asunto y generar una reunión entre los referentes de la selección y Bielsa, en el Complejo Celeste, para tratar de acercar a las partes, limar las asperezas y seguir caminando juntos en procura del objetivo de la clasificación al Mundial.

El primer desafío para el equipo, luego del revuelo que generó Luis Suárez, fue Perú, colista de las Eliminatorias, y la celeste perdió 1-0 tras jugar un discreto partido y cometer una serie de graves errores en el cierre del juego donde los incaicos vulneraron a la defensa celeste a partir de una acción de pelota quieta.

Todo el contexto en que se dio el partido, el flojo juego exhibido por Uruguay y sus fallos defensivos, llevaron a los hinchas a expresarse en redes sociales.

Algunos le apuntaron al entrenador.

Pero otros cargaron contra los jugadores desatando una catarata de críticas y memes.

La mayoría de los memes apuntaron a que los futbolistas "le hicieron la cama" a Bielsa. La vieja frase futbolera apunta al hecho de que un plantel tira para atrás, no da su máximo esfuerzo físico ni futbolístico para perjudicar al entrenador de turno y lograr su remoción del cargo.

En zona mixta, Nicolás Fonseca fue consultado por el periodista Javier De León, de 1050 AM, sobre esa frase y la respuesta de Fonseca fue contundente: "Es ridículo, me saca las ganas de contestar que se pueda pensar algo así, somos una selección seria, jugadores serios, de elite. La verdad, como te dije, me sacaste las ganas de contestar la pregunta".

"Trabajamos, obviamente en la selección no hay muchos días, parece fácil pero no es como parece, estamos haciendo lo mejor para nosotros, para nuestro país, somos los primeros que queremos ganar y el martes tenemos revancha", manifestó Fonseca que rápidamente dejó la zona de entrevista.

El propio Bielsa, en conferencia de prensa, expresó: “Ese hecho no tuvo ninguna Influencia en el partido", dijo Bielsa sobre el mar de fondo que generaron las declaraciones de Suárez.

"La entrega del equipo me pareció que fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Lo que pasó en la semana no condiciona ni explica esto. No lo vinculo con cómo jugamos ni creo que haya tenido efecto, que haya sido una semana con mucha efervescencia", manifestó.