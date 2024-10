Raphinha se sumó a la polémica que instaló Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa y contó su experiencia en Leeds

20240706 SOC - SPO - URUGUAY - V - BRAZIL - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 LAS VEGAS, NEVADA - JULY 06: Raphinha of Brazil kicks the ball against Jose Maria Gimenez of Uruguay during the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Urugu Raphinha y José María Giménez Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP

Raphinha comparó lo que vivió en el club inglés, y con Bielsa, con lo que ocurre en una familia.

“Pasé buenos y malos momentos con él, naturalmente, como una gran familia, por ejemplo. En una casa estás con mucha gente y naturalmente sucederán conflictos, pasarán buenos y malos momentos. Creo que dentro del fútbol, en un club, en una selección, acaba siendo igual. Hay momentos que son buenos, hay momentos que no son tan buenos”, comentó.

El compañero de Ronald Araujo en Barcelona señaló que “cada persona tiene una personalidad diferente, una forma diferente de afrontar las cosas”.

20240702 SOC - SPO - BRAZIL - V - COLOMBIA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 02: Raphinha of Brazil celebrates after scoring the team's first goal during the CONMEBOL Copa America 2024 Group D match between Brazil and Raphinha Foto: Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP

“No podemos andar juzgando sin entender qué pasa por la cabeza de una persona, qué pasó en la vida de una persona para que sea así”, comentó.

“Yo, personalmente, tuve mis buenos momentos y mis malos momentos con él, pero sólo puedo estar agradecido por todo lo que soy hoy, por casi todo lo que soy hoy. Donde estoy hoy fue gracias a él”, expresó Raphinha.

“Sólo me queda agradecerle todo lo que viví con él en estos dos años. Fue un año y medio. Tuvimos nuestras fricciones, tuvimos nuestras peleas. Algunas más feas que otras, pero también pasamos muchos buenos momentos. Como te dije, creo que dentro de tu casa no todo es color de rosas. Todo en la vida tiene momentos buenos y malos, hay peleas o no. Así que creo que te dará una manera de saber cómo lidiar con las cosas”, señaló.