"Raro, qué casualidad": lo que dijo Jorge Fossati, DT de Perú, ante la "sorpresa" por la habilitación a Darwin Núñez en la selección de Uruguay

“Algo de esto conozco porque hace muchos años que estoy en el fútbol”, agregó. “No soy yo el indicado para hablar de reglamentos o de vaya a saber, aspectos políticos que llevan a este tipo de decisiones… Insisto, no estoy diciendo de favorecer a algo desde lo reglamentario”.

Fossati llamó a que los peruanos se unan por su equipo. “Yo lo que estoy diciendo de este lado es que nos pongamos hombro con hombro y defendamos a Perú como lo tenemos que defender”.

El entrenador afirmó este sábado que "no hay ningún peruano que quiera ganar más" que él a la selección de Uruguay en el partido de las eliminatorias al Mundial del 2026 que disputarán el próximo viernes en Lima.

Peru's Uruguayan coach Jorge Fossati gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Ecuador and Peru, at the Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, on September 10, 2024. Rodrigo BUENDIA / AFP

Jorge Fossati

Foto: AFP