Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Lunes:
Mín  12°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Agro / INFORME AGRÍCOLA

Argentina sacudió el mercado de granos y alejó más a China de Estados Unidos

En tres días los exportadores argentinos agotaron el cupo de colocaciones sin retenciones que anunció el gobierno y eso presionó al mercado de granos

28 de septiembre 2025 - 5:00hs
Mercado de granos: embarque de soja en San Lorenzo, al norte de Rosario, en Argentina.

Mercado de granos: embarque de soja en San Lorenzo, al norte de Rosario, en Argentina.

AFP

Por  Blasina y Asociados

En tres días los exportadores argentinos agotaron el cupo de colocaciones de granos sin retenciones que anunció el gobierno el lunes: el 86% de los 19,6 millones de toneladas que alcanzaron el techo de US$ 7.000 millones para el jueves fueron registrados por siete compañías exportadoras. Y eso incidió en el mercado de granos.

La medida tomó por sorpresa al mercado el lunes y presionó a la Bolsa de granos en Chicago, que bajó un escalón de US$ 5 por tonelada y en el resto de la semana permaneció en niveles de US$ 372/ton por la soja disponible y de US$ 392 a US$ 394/ton para los contratos a julio 2026, una baja semanal de 1,15%.

Avidez de China por soja de Argentina

La agencia Reuters informó que en el período de retenciones cero unos 40 barcos de soja argentina fueron encargados, mayormente por compradores chinos.

Más noticias
Lana: el rubro agropecuario que por décadas lideró en las exportaciones, en un momento hoy agridulce, por la caída constante en el volumen de la majada y precios que mejoran por la carne y la fibra.
INFORME ESPECIAL

Un salvavidas de lana que puede hacer historia para que contar ovejas deje de dar sueño

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, durante la presentación en el Parlamento del presupuesto de su cartera para 2025-2029
PRESUPUESTO

Fortalecer Colonización, guerra a la garrapata y la quita de un impuesto: el presupuesto de Alfredo Fratti

Este movimiento comercial excluye aun más a la soja estadounidense de las importaciones chinas.

Mientras los farmers estadounidenses levantan una cosecha que podría ser de algo menos de los 116 millones de toneladas estimados por el USDA, la falta de acuerdo entre los gobiernos de Washington y Beijing por los aranceles recíprocos mantiene a la soja estadounidense fuera de los negocios de China.

Las cotizaciones en Uruguay

En Uruguay las cotizaciones operaron a la baja y cerraron el viernes con referencias de US$ 358 por soja disponible –que ya prácticamente completó su colocación– y US$ 353 por soja de la próxima cosecha.

WhatsApp Image 2025-09-26 at 23.43.24(1)

El panorama de los mercados de cereales no mostró cambios y los precios de maíz y trigo continúan en los niveles más bajos de los últimos cinco años.

El maíz en Chicago ajustó de US$ 173 a US$ 172 en la posición marzo 2026 mientras que en Uruguay se mantiene sobre US$ 200 por tonelada, un precio que resulta favorable para los agricultores que tuvieron una producción récord con muy buenos rendimientos, y también para los corrales de ganado y los tambos que tienen la mejor relación de conversión de granos a carne o a leche en varios años.

Para el trigo y la cebada la baja semanal de un dólar en el trigo posición diciembre, que cerró a US$ 190,9 por tonelada, extiende la calma en un mercado con oferta abundante y creciente. Tanto la Unión Europea como Australia elevaron sus estimaciones de producción.

Las referencias en Uruguay se mantienen por debajo de los valores presupuestados por los productores a US$ 192 por cebada para malterías y US$ 195 por tonelada de trigo, cultivos de invierno que vienen rezagados por las implantaciones tardías.

Y con este nivel de precios las fijaciones o ventas anticipadas están muy por debajo de lo habitual, afirmó Davy Dufour de Dufour Commodities. El precio de la cebada “no seduce a nadie” y en el caso del trigo zafra 25/26 “la exportación con precios en el orden de los US$ 195 la tonelada puesta en acopio no da para apurarse”.

La colza perdió unos dólares

La colza, el cultivo de invierno que primera empezará a ser cosechado con un área de siembra por encima de las 200 mil hectáreas, no escapó a las bajas de la semana.

La oleaginosa de invierno perdió US$ 5 en el mercado europeo con un cierre de US$ 546 por tonelada en París y US$ 481 en el mercado uruguayo donde buena parte de las fijaciones se han hecho por encima de US$ 500 por tonelada de colza.

WhatsApp Image 2025-09-26 at 23.43.24(2)

En Brasil las referencias de precios para el arroz volvieron a recortarse hasta US$ 11,42 por bolsa de 50 kilos de arroz cáscara, 9% menos que hace un mes. Las perspectivas son desafiantes para una siembra que está comenzando con una estimación de baja del área de alrededor de 15% respecto a la zafra pasada. Las represas en el centro y este no han colmado su capacidad y el escenario de mercado ponen un techo a la intención de siembra.

WhatsApp Image 2025-09-26 at 23.43.24
Temas:

Mercado de granos Argentina Soja china

Seguí leyendo

Las más leídas

BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para octubre 2025
PRESTACIONES

BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para octubre de 2025: aquí todas las fechas

Patricia Madrid
TELEVISIÓN

El picante comentario de Patricia Madrid tras un móvil sobre la Marcha de la diversidad: "mínimamente tengo que saber por qué marcho"

El error de Federico Valverde y Tchouameni en el quinto gol de Atlético de Madrid a Real Madrid: mirá el video
LALIGA ESPAÑOLA

El error de Federico Valverde y Tchouameni en el quinto gol de Atlético de Madrid a Real Madrid: mirá el video

Cerro Largo vs Peñarol
TORNEO APERTURA

Cerro Largo FC 1 vs Peñarol 3: el carbonero comenzó muy mal, remontó, sufrió en el final y lo liquidó con Jaime Báez

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos