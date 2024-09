Buen arranque para la siembra de maíz, mientras se perfila otra buena zafra de cultivos de invierno

Con el foco en el verano, el maíz arranca con lluvias un ciclo que tiene cierto riesgo de déficit hídrico entrada la primavera.

WhatsApp Image 2024-09-21 at 15.23.14 (1).jpeg Mercado de granos. Blasina y Asociados

Precios en la Bolsa de Chicago

En la Bolsa de Chicago los granos cerraron la semana con altibajos: la soja suma un leve repunte que lleva la cotización 1,5% arriba en lo que va de setiembre, en el eje de US$ 372 para la soja disponible y de US$ 393 por tonelada para la de la próxima cosecha.

Los operadores en Uruguay ofrecían el viernes US$ 370 por tonelada de soja de la actual cosecha –con entre el 10% y 15% de la producción aun por fijar precio- y entre US$ 355 y US$ 360 la soja 2025.

WhatsApp Image 2024-09-21 at 15.23.14.jpeg Mercado de granos. Blasina y Asociados

Trigo y maíz operaron con bajas sensibles esta semana y dejaron por el camino las ganancias que habían obtenido la semana anterior: el trigo volvió a valores de principios de mes en US$ 209 por tonelada la posición diciembre y el maíz perdió 1% en lo que va de setiembre y cotiza a US$ 169 en la posición mayo 2025.

Para el trigo la referencia en Uruguay se ubica sobre los US$ 195 a US$ 200 por tonelada mientras que por cebada para malterías se ofrecían el viernes entre US$ 208 y US$ 210 por tonelada.

WhatsApp Image 2024-09-21 at 15.23.13 (1).jpeg Mercado de granos. Blasina y Asociados

Presión sobre el precio de la soja

Los precios de la soja siguen presionados por el desarrollo de la cosecha en Estados Unidos que pondrá en el mercado casi 125 millones de toneladas, un volumen récord, cuyos efectos bajistas fueron compensados por los buenos reportes de exportación en el mercado estadounidense.

La preocupación por el retraso en el inicio de la siembra en Brasil parece moderarse con pronósticos de lluvias en zonas que vienen arrastrando sequía y altas temperaturas desde hace varias semanas.

En la última semana la Compañía Nacional de Abastecimientos (Conab) estimó una expansión de área de 3% con 1,4 millones de hectáreas más que en la zafra pasada para totalizar, la productividad se incrementará casi 10%.

Con estas previsiones se proyecta un incremento del 12,82% en la producción, de 147,38 a 166,28 millones de toneladas. Este último dato quedó por debajo de los 169 millones previstos por el USDA en su informe de setiembre.

Mientras las nuevas estimaciones confirman una campaña 2024/25 con una enorme oferta de soja, crecen las chances de que el trigo comience a ver disminuidos sus rendimientos por el clima desfavorable en varias zonas de importante producción tanto en Rusia y Ucrania, como en el sur de Estados Unidos y también en Argentina.

Luego de tres semanas con saldo positivo el maíz cerró la semana casi 3% a la baja por el avance de la cosecha estadounidense, que tendrá un rendimiento récord, y la fluidez de las operaciones comerciales. Las tareas de trilla podrían verse afectadas por lluvias en zonas agrícolas clave.

En Brasil cede la preocupación por un eventual impacto del retraso de la soja en la siembra de la safrinha. Las proyecciones oficiales muestran un área estable de maíz para la zafra 2024/25, sobre los 21 millones de hectáreas, pero un aumento de los rendimientos que llevaría la producción de 115,6 a 119,8 millones de toneladas desde la campaña anterior.

WhatsApp Image 2024-09-21 at 15.23.13.jpeg Mercado de granos. Blasina y Asociados

Colza, carinata y arroz

La colza cerró la semana en la bolsa europea de granos Matif con un repunte de US$ 10 hasta US$ 520 por tonelada, en Uruguay con descuentos por primas la cotización escaló a US$ 465 /ton y mantiene a la oleaginosa de invierno en una zona de mejores márgenes que el resto de los cultivos de invierno.

La carinata, con demanda para biocombustible de aviación, cotiza entre US$ 515 y US$ 520.

Claramente separado de las tendencias de precios flojos del resto de los granos básicos el arroz conserva la firmeza ya entrando en ventana de siembra de la cosecha 2024/25 con buenas perspectivas agrícolas y comerciales.

La bolsa de 50 kilos de arroz en el sur de Brasil se acerca a los US$ 22, con una combinación de precio sostenido en reales y debilitamiento de la cotización del dólar.