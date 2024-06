La hinchada de Aguada agotó sus 1.400 entradas para la segunda final con Peñarol

PRIMERA FINAL Peñarol 65 vs Aguada 66: el aguatero se llevó la primera final que terminó con botellazos de hinchas del manya

Aguada fijó precios más caros que los que puso Peñarol, habida cuenta de que su aforo es menor al de los aurinegros.

La platea costó $ 1.200, los palcos $ 1.500, la tribuna principal numerada $ 750, los socios en la tribuna general $ 500, el público general en la tribuna principal $ 750 y en la numerada $ 950.

Según se informó desde Aguada a Referí, hay algunos pocos palquistas y butaquistas que aún no compraron su entrada pero tienen su lugar reservado. Si este jueves no hacen efectiva su compra, el club sacará a la venta esas entradas, por lo que los hinchas que no consiguieron su boleto tienen que estar muy atentos a la web de venta.

El número total de venta de entradas es de 1.435 y solo habrá hinchas del locatario.

Peñarol podrá ingresar a un cupo limitado de dirigentes registrados previamente en lista, además del plantel y el cuerpo técnico.

La terna arbitral para Aguada vs Peñarol

Alejandro Sánchez Varela, Andrés Laulhe y Vivian García serán los jueces del partido.

La primera final tuvo un clima caldeado por momentos en la cancha y al final los hinchas de Peñarol lanzaron botellas contra el plantel de Aguada que fue evacuado apenas terminó el encuentro.

Por dónde ver Aguada vs Peñarol

El partido será televisado por VTV en cable y por Basquet Pass en streaming.