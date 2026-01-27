Peñarol y Aguada se enfrentan en un partido clave de la Liga Uruguaya de Básquetbol: ganaron Biguá, Goes y Welcome

Este martes Peñarol y Aguada se enfrentarán en un partido clave de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , que también tendrá el partido de Nacional y Urunday Universitario y que este lunes tuvo las victorias de Biguá, Goes y Welcome.

El carbonero busca afianzar su primer lugar en la tabla de posiciones, en el que se encuentra con 30 puntos producto de 15 victorias y dos derrotas , con la quita de dos puntos desde el arranque de la temporada.

Aguada, en tanto, necesita ganar para seguir con chances de ingresar a la Liguilla , a la que ingresan los seis primeros de la tabla. Está noveno con 23 puntos, con 11 partidos ganados, cinco perdidos, y con la quita de cuatro puntos, dos al principio de la temporada y dos por incidentes en medio de la actual liga.

El partido se jugará en el estadio del aguatero y comenzará a las 20:15 . El local no contará con Joaquín Osimani, mientras que Peñarol afrontará el partido sin bajas.

Por otra parte, a la misma hora Urunday recibirá a Nacional. El estudioso necesita ganar para meterse en la discusión de la Liguilla: está octavo con 24 puntos, con siete victorias y diez derrotas.

El tricolor, en tanto, está quinto con 26 unidades, con 12 victorias, cuatro derrotas y dos puntos menos desde el arranque del torneo. Viene de ganar sus últimos tres partidos de la LUB y de arrasar en su grupo de la Champions League Américas, venciendo en Brasil a Obras y a Flamengo.

20251020 Gerónimo Galeano y James Feldeine Nacional Aguada Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026. Foto: @LUB_Uy Gerónimo Galeano y James Feldeine, jugadores de Nacional Foto: @LUB_Uy

Los partidos del lunes: ganaron Biguá, Goes y sorprendió Welcome

En la noche del lunes se disputaron tres encuentros de la Liga Uruguaya de Básquetbol, con victorias de Biguá, Goes y Welcome.

El primero de los tres venció 102-96 a Malvín en un partidazo disputado en Villa Biarritz. El playero se llevó el primer tiempo con un parcial de 59-46, pero el local despertó y dio vuelta las acciones en el tercer cuarto, que se llevó por 32-14, para luego mantener la ventaja en el último corto. Con 28 puntos y 4 rebotes, Jhery Matos fue la figura del ganador.

Con este resultado Biguá empató a Malvín en el tercer lugar de la tabla. Ambos tienen 28 unidades, con el aliciente de los dos puntos que le quitaron a Malvín al inicio de la temporada.

G_oTsT3W4AAcvhU Foto: Malvín

Goes, en tanto, le ganó de local 76-72 a Cordón en un partido fundamental para sumar puntos para el Reclasificatorio. El misionero se llevó el primer cuarto 25-15, pero Cordón lo dio vuelta en el segundo chico y se fue 47-42 al entretiempo. Sin embargo, y tras sumar otros dos puntos de diferencia al final del tercer cuarto, Goes se hizo fuerte al final y dio vuelta el marcador en el último corto con un parcial de 18-7 para llevarse el encuentro.

Los locales tuvieron como su principal figura a Justin Strings, que puso 27 puntos y 15 asistencias. Con esta victoria se ubican en el décimo puesto con 23 puntos, producto de cinco victorias y 13 derrotas. Cordón, en tanto, quedó último con 19 unidades, obtenidas con tres victorias, quince derrotas y la quita de dos unidades.

Por otra parte, Welcome sorprendió y venció de local a Hebraica Macabi por 95-77. Tras llevarse el primer tiempo con un marcador ajustado (40-35), la W sacó nueve más de diferencia tras un tercer cuarto que terminó 26-17 y luego afianzó su victoria en un último chico con parcial 29-25.

Rashad Hassan fue la figura del partido con 24 puntos, 11 rebotes y cuatro asistencias para el local, que logró su segunda victoria en la temporada y está penúltimo con 20 unidades. Hebraica, en tanto, perdió la oportunidad de igualar a Peñarol en el primer lugar de la tabla: tiene 29 puntos, producto de 11 victorias y siete derrotas.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos GF GC Peñarol* 30 17 15 2 1.476 1.204 Hebraica Macabi 29 18 11 7 1.494 1.458 Biguá 28 18 10 8 1.590 1.614 Malvín* 28 18 12 6 1.498 1.476 Nacional* 26 16 12 4 1.497 1.328 Unión Atlética 25 17 8 9 1.421 1.410 Defensor Sporting 25 17 8 9 1.460 1.461 Urunday Universitario 24 17 7 10 1.530 1.462 Aguada** 23 16 11 5 1.520 1.420 Goes 23 18 5 13 1.491 1.638 Welcome 20 18 2 16 1.467 1.773 Cordón 19 18 3 15 1.464 1.664

*Sufrieron la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cuatro puntos, dos al principio de la temporada y dos por incidentes en la actual liga