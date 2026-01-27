Peñarol y Aguada se enfrentan en un partido clave de la Liga Uruguaya de Básquetbol: ganaron Biguá, Goes y Welcome
Nacional también jugará este martes contra Urunday Universitario, que busca puntos fundamentales para acceder a la Liguilla
27 de enero 2026 - 10:11hs
Santiago Véscovi, jugador de Peñarol
Foto: Leonardo Carreño/Focouy
Este martes Peñarol y Aguada se enfrentarán en un partido clave de laLiga Uruguaya de Básquetbol (LUB), que también tendrá el partido de Nacional y Urunday Universitario y que este lunes tuvo las victorias de Biguá, Goes y Welcome.
El carbonero busca afianzar su primer lugar en la tabla de posiciones, en el que se encuentra con 30 puntos producto de 15 victorias y dos derrotas, con la quita de dos puntos desde el arranque de la temporada.
Aguada, en tanto, necesita ganar para seguir con chances de ingresar a la Liguilla, a la que ingresan los seis primeros de la tabla. Está noveno con 23 puntos, con 11 partidos ganados, cinco perdidos, y con la quita de cuatro puntos, dos al principio de la temporada y dos por incidentes en medio de la actual liga.
El partido se jugará en el estadio del aguatero y comenzará a las 20:15. El local no contará con Joaquín Osimani, mientras que Peñarol afrontará el partido sin bajas.
Por otra parte, a la misma hora Urunday recibirá a Nacional. El estudioso necesita ganar para meterse en la discusión de la Liguilla: está octavo con 24 puntos, con siete victorias y diez derrotas.
El tricolor, en tanto, está quinto con 26 unidades, con 12 victorias, cuatro derrotas y dos puntos menos desde el arranque del torneo. Viene de ganar sus últimos tres partidos de la LUB y de arrasar en su grupo de la Champions League Américas, venciendo en Brasil a Obras y a Flamengo.
Los partidos del lunes: ganaron Biguá, Goes y sorprendió Welcome
En la noche del lunes se disputaron tres encuentros de la Liga Uruguaya de Básquetbol, con victorias de Biguá, Goes y Welcome.
El primero de los tres venció 102-96 a Malvín en un partidazo disputado en Villa Biarritz. El playero se llevó el primer tiempo con un parcial de 59-46, pero el local despertó y dio vuelta las acciones en el tercer cuarto, que se llevó por 32-14, para luego mantener la ventaja en el último corto. Con 28 puntos y 4 rebotes, Jhery Matos fue la figura del ganador.
Con este resultado Biguá empató a Malvín en el tercer lugar de la tabla. Ambos tienen 28 unidades, con el aliciente de los dos puntos que le quitaron a Malvín al inicio de la temporada.
Goes, en tanto, le ganó de local 76-72 a Cordón en un partido fundamental para sumar puntos para el Reclasificatorio. El misionero se llevó el primer cuarto 25-15, pero Cordón lo dio vuelta en el segundo chico y se fue 47-42 al entretiempo. Sin embargo, y tras sumar otros dos puntos de diferencia al final del tercer cuarto, Goes se hizo fuerte al final y dio vuelta el marcador en el último corto con un parcial de 18-7 para llevarse el encuentro.
Los locales tuvieron como su principal figura a Justin Strings, que puso 27 puntos y 15 asistencias. Con esta victoria se ubican en el décimo puesto con 23 puntos, producto de cinco victorias y 13 derrotas. Cordón, en tanto, quedó último con 19 unidades, obtenidas con tres victorias, quince derrotas y la quita de dos unidades.
Por otra parte, Welcome sorprendió y venció de local a Hebraica Macabi por 95-77. Tras llevarse el primer tiempo con un marcador ajustado (40-35), la W sacó nueve más de diferencia tras un tercer cuarto que terminó 26-17 y luego afianzó su victoria en un último chico con parcial 29-25.
Rashad Hassan fue la figura del partido con 24 puntos, 11 rebotes y cuatro asistencias para el local, que logró su segunda victoria en la temporada y está penúltimo con 20 unidades. Hebraica, en tanto, perdió la oportunidad de igualar a Peñarol en el primer lugar de la tabla: tiene 29 puntos, producto de 11 victorias y siete derrotas.
Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol
Equipo
Puntos
Jugados
Ganados
Perdidos
GF
GC
Peñarol*
30
17
15
2
1.476
1.204
Hebraica Macabi
29
18
11
7
1.494
1.458
Biguá
28
18
10
8
1.590
1.614
Malvín*
28
18
12
6
1.498
1.476
Nacional*
26
16
12
4
1.497
1.328
Unión Atlética
25
17
8
9
1.421
1.410
Defensor Sporting
25
17
8
9
1.460
1.461
Urunday Universitario
24
17
7
10
1.530
1.462
Aguada**
23
16
11
5
1.520
1.420
Goes
23
18
5
13
1.491
1.638
Welcome
20
18
2
16
1.467
1.773
Cordón
19
18
3
15
1.464
1.664
*Sufrieron la quita de dos puntos
**Sufrió la quita de cuatro puntos, dos al principio de la temporada y dos por incidentes en la actual liga