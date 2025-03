Uruguayos en España: la historia de Adrián Carreño y los 300 compatriotas que contrató para su inmobiliaria

Adrián Carreño llegó a España en el 2000, tras una breve pasaje por Grecia jugando al fútbol . En diálogo con El Observador, recuerda cómo su vida dio un giro inesperado: " Me fui de Uruguay el 29 de abril del año 2000. Antes estuve en Grecia jugando al fútbol, pero no salió como esperaba. Luego de eso, decidí cambiar mi rumbo y buscar una carrera profesional diferente . Sabía que quería salir de Uruguay, pero no tenía claro si iría a Estados Unidos o a Europa. Finalmente, elegí España porque tenía pasaporte italiano y la oportunidad se presentó de esa manera".

Su amor por el fútbol comenzó desde joven y a lo largo de su carrera, alcanzó un nivel que le permitió jugar en la Primera División uruguaya.

Carreño formó parte de clubes como Liverpool y Cerro, pero lo que realmente marcó su trayectoria fue su participación en el campeonato de Segunda División, en el que jugó la final contra Wanderers con el objetivo de ascender a Primera. Aunque el equipo no logró el ascenso, la experiencia fue invaluable para Carreño, quien se dio cuenta de que, a pesar de su amor por el deporte, su futuro profesional no necesariamente debería estar ligado a las canchas.

"Yo jugaba en Liverpool, y al final de mi carrera en el club, nos tocó disputar una final para ascender a Primera, contra Wanderers. Perdimos la final y, a partir de ahí, tomé una decisión: si el fútbol no me iba a dar lo que esperaba, debía empezar a pensar en un futuro profesional diferente", reflexionó.

Poco después de esa experiencia, Carreño se trasladó a Grecia para jugar pero la experiencia no resultó como esperaba. Fue allí donde se dio cuenta de que era el momento de cambiar de rumbo. "La oportunidad en Grecia fue una puerta que se cerró rápidamente. Estaba a punto de cumplir 25 años y ya me di cuenta de que si quería construir algo a largo plazo, el fútbol no sería el camino. A partir de ese momento, decidí cambiar mi enfoque y buscar nuevas oportunidades, y fue entonces cuando decidí mudarme a España", explica.

En sus primeros años en España, Carreño trabajó en la multinacional italiana Tecnocasa, donde se formó como comercial. Después de unos meses, la empresa le ofreció la oportunidad de franquiciarse y tener su propia inmobiliaria. Así nació Redpiso en 2006, aunque no fue un comienzo fácil. La crisis financiera mundial golpeó con fuerza pocos años después, justo cuando la inmobiliaria daba sus primeros pasos.

Crecimiento pese a la crisis

La crisis de 2008 fue un desafío importante para el sector inmobiliario. "Cuando la crisis estalló, la financiación desapareció. Antes de eso, de cada 10 ventas, nueve se hacían con hipoteca. De repente, los bancos no querían dar créditos", cuenta Carreño. La empresa tuvo que adaptarse rápidamente, apostando por operaciones al contado en lugar de financiaciones. "Sabíamos que no podíamos depender de las hipotecas, así que nos centramos en operaciones de contado y ahí fue cuando el precio de las viviendas bajó. Sinceramente lo supimos sortear bastante bien, nos costó al principio, pero nos costó más que nuestra gente interna entendiera qué era lo que había que hacer, que ya esa figura de financiación no existía, que había que buscar la operación contado", recordó.

Redpiso logró sortear la crisis con éxito, y a lo largo de los años se consolidó como una de las marcas más reconocidas del mercado inmobiliario en España. Hoy, cuenta con 280 oficinas y más de 1.800 empleados en todo el país, de los cuales alrededor de 300 son uruguayos. "Lo bueno de nuestro modelo es que ofrecemos oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Cualquier persona que comience como comercial y se forme adecuadamente puede llegar a abrir su propia oficina", explica Carreño, quien resalta el talento y la dedicación de sus compatriotas que han hecho carrera en la empresa.

La migración y el mercado inmobiliario en España

El fenómeno de la inmigración uruguaya en España no es reciente, pero sí ha crecido significativamente en los últimos años. Carreño asegura que los uruguayos han sabido adaptarse muy bien en la sociedad española. "El idioma y las costumbres son muy similares, lo que facilita la integración. Además, España ofrece un nivel de seguridad, educación y salud pública que atrae a muchos compatriotas que buscan mejorar su calidad de vida", señala.

"Una chica que trabaja en la empresa debió ser intervenida a corazón abierto hace unos tres meses. La chica es uruguaya y le hicieron una operación que supuestamente en Uruguay no se lo hubieran podido hacer. Al hablar con ella me dice 'volví a nacer gracias a haberme ido'", ejemplificó.

A pesar de las oportunidades, el sector inmobiliario en España atraviesa varios retos. "En los últimos cinco años, la población de España creció en dos millones de personas, lo que ha generado una alta demanda de vivienda. Esto, sumado a la falta de oferta y el auge de los alquileres turísticos a través de plataformas como Airbnb, ha complicado aún más la situación. Afortunadamente, ya se están implementando regulaciones para limitar los alquileres turísticos", celebra Carreño.

Un modelo de negocio que apuesta por el talento

Uno de los puntos clave del éxito de Redpiso es su enfoque en el crecimiento orgánico. "Nosotros no abrimos oficinas con gente externa solo porque tenga la capacidad económica. Buscamos talento y nos aseguramos de que nuestros empleados estén capacitados para ser dueños de su propio negocio. La idea es formar a la gente desde abajo y que crezcan dentro de la empresa", explica Carreño.

Además, la empresa ha hecho un esfuerzo significativo para fomentar la inclusión de inmigrantes en el sector. Carreño destaca que el mercado español es accesible para aquellos que estén dispuestos a trabajar duro y aprender. "Muchos uruguayos que llegaron sin nada hoy tienen su propio negocio. No es fácil, pero si tienes actitud y te formas, las puertas se abren".

Desafíos y oportunidades en tiempos de crisis

En cuanto a los desafíos actuales en el sector, Carreño menciona que la falta de viviendas disponibles sigue siendo un problema importante. "Hoy en día hay más compradores que vendedores. Esto se ve agravado por la crisis de vivienda que se vive en muchas ciudades de España", sostiene.

Sin embargo, Redpiso ha logrado adaptarse a estos cambios y sigue ofreciendo soluciones tanto a compradores como a vendedores. "Nuestro servicio es integral. Nos encargamos de todo el proceso, desde la gestión jurídica del inmueble hasta la financiación del comprador. El objetivo es hacer que el cliente se despreocupe de todo y pueda realizar la operación de la forma más sencilla posible", destaca Carreño.

La DANA en Valencia y el lado humanitario de Redpiso

El compromiso social de Redpiso también es uno de sus puntos fuertes. En 2024, cuando la Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) azotó la región de Valencia, el equipo de la empresa no dudó en ayudar. "Cerramos nuestras oficinas y nos volcamos a ayudar en las zonas afectadas. Nos sentimos muy orgullosos de haber estado ahí, colaborando con donaciones y en el terreno. Ahí la tenemos muy clara, en el primer momento nos volcamos al 100% con donaciones y ayudas en la zona afectada", señala Carreño.

El futuro de Redpiso y la migración uruguaya en España

Con 51 años, Adrián Carreño sigue enfocado en el crecimiento de Redpiso y en la integración de los uruguayos en España. "Nuestro objetivo es seguir creciendo de forma sostenida, de manera orgánica. Sabemos que Madrid está bastante cubierto, pero hay otras ciudades, como Málaga, donde estamos abriendo nuevas oficinas", adelantó.

En cuanto al futuro de la migración uruguaya, Carreño es optimista: "España sigue siendo un destino con muchas oportunidades. Los uruguayos se han ganado un lugar en la sociedad española por su capacidad de adaptación y su trabajo. Eso es algo que siempre nos distingue".