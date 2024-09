Vuelos entre Montevideo y Salto se habilitarán a partir de octubre: estas son las tarifas

El primer vuelo se concretará el martes 8 de octubre, saldrá de Montevideo a las 08.50 horas y llegará a Salto 09.55 horas. La tarifa para ese día (solo el tramo de ida) oscila entre un mínimo de US$ 92,85 y un máximo de US$ 227,25, según consta en la página web de Paranair.

En tanto, si se elige la opción ida y vuelta (salida el martes 8 y regreso el jueves 10 de octubre), el tramo de ida oscila entre US$ 70,26 y US$ 227,25; mientras que la vuelta oscila entre un mínimo de US$ 44,99 y un máximo de US$ 218,09. A modo de ejemplo, un pasaje ida y vuelta entre el Aeropuerto de Carrasco y el de Salto puede costar unos US$ 115,26 aproximadamente.