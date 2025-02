La crítica de un conjunto, en pleno concurso de carnaval, por la obra que faltó en el Teatro de Verano

En la obra carnavalera, en cuadros mezclados con desarrollos coreográficos relacionados al eje temático, se apela mucho al sarcasmo, dado que los actores principales reflexionan con seriedad sobre sus problemas, pero también bromean sobre sus desafiantes realidades.

El diálogo y la crítica a la Intendencia de Montevideo

En determinado momento, sobre el cierre del espectáculo escrito por Sebastián Mederos y José María Novo (ver más adelante, en el enlace a Youtube, desde el minuto 42), los actores Casteriana y Del Río llegan a un costado del escenario donde está la escalera por la cual los integrantes de los conjuntos descienden a la platea baja y sucede el siguiente diálogo (durante el cual el actor que estuvo toda la obra en la silla de ruedas se pone de pie):

- “Hasta acá llegamos te digo”

- “A no ser que me tires tipo Heidi no vamos a poder bajar”

- “No va a pasar, te voy a cuidar”

- “Estaría bueno que un actor en silla de ruedas de verdad pueda actuar en el Teatro de Verano”.

- “Estaría buenísimo, estaría buenísimo que baje, que haga todo el pasillito al pedreguyo”.

- “Entrar puede entrar, puede entrar por atrás y salir por atrás, no puede hacer la fiesta como todos, la ‘Peke’ (Sander) no le hace una nota, no llega al pedreguyo que hasta hace poco estaba destruido, quedó precioso el Teatro de Verano, pero seguimos pensando que la gente en silla de ruedas solo puede ser espectadora, no protagonista”

- “Ya vamos a llegar”

Los actores aluden a la tradicional “bajada” que hacen los componentes de cada elenco, descendiendo desde el escenario por una escalera para recorrer pasillos por la platea baja y entre la platea baja y la platea media para ir hasta la zona donde está la plaza de comidas, históricamente llamada “pedreguyo” -hasta hace unos años el piso era de ese material-, sitio clásico de reunión inicial de los carnavaleros con familiares, amigos e hinchas tras cada actuación.

El público, tras ese diálogo previo al cierre del espectáculo, reconoce el valor del planteo con uno de los aplausos más extendidos que hubo en la noche.

Tabú 2 JS.JPG Revista Tabú 2025.

Teatro Ramón Collazo remodelado

Las obras en el Teatro de Verano, realizadas en dos etapas durante los últimos dos años, no solo extendieron el aforo a algo más de 5.000 localidades todas numeradas y con butacas, reemplazando los viejos bancos de cemento, también hubo varias mejoras en la infraestructura tanto interna como externa y algunas de las obras mejoraron las condiciones de accesibilidad.

DSC_0041.JPG Teatro de Verano Ramón Collazo.

Tabú es uno de los elencos que defiende el primer premio obtenido en 2024, cuando fue la mejor revista por séptima vez en la historia y quedó a solo un título de igualar a Palán Palán, la más ganadora.

Tabú 8 JS.JPG Revista Tabú 2025.

La revista, que tiene entre otras figuras a Marihel Barboza, Fabián Villalba, Antonella Puga, Christian Villar y Jessica Demestoy, protagonizó ante el jurado que preside Nicolás Lasa y ante el resto del público uno de los mejores espectáculos de las primeras seis etapas de las 11 de la rueda inicial y volverá a presentarse, en la segunda rueda, a mediados de febrero.