/ Ciencia y Tecnología / APAGÁ Y PRENDÉ

Antel aclaró qué sucedió con los problemas de acceso a YouTube durante el fin de semana

La empresa estatal explicó que las dificultades para ver videos en YouTube no afectaron el servicio de Internet y ya trabaja con Google en una solución

12 de noviembre 2025 - 10:27hs
Imagen creada con inteligencia artificial.

Antel informó que “el pasado fin de semana se constató un incremento en los reclamos de servicios fijos de Internet”. La empresa explicó que “algunos clientes tienen dificultades para la reproducción de ciertos videos de YouTube”.

El organismo precisó que esto “puede ocurrir en determinados navegadores o dispositivos, y no está relacionado con el funcionamiento de la red de ANTEL”. Añadió que “los clientes continúan disponiendo del servicio de Internet por fibra con la calidad y velocidad habituales, así como del acceso normal al resto de las aplicaciones”.

De acuerdo a portales internacionales, el inconveniente “no es exclusivo de Uruguay y coincide con una actualización realizada por YouTube para evitar el uso de los bloqueadores de publicidad”.

Antel sostuvo que “el inconveniente que experimentan algunos usuarios de YouTube es difícil de replicar”, aunque “en ciertos casos puede resolverse cambiando de navegador, modificando el servidor de nombres (DNS) o reiniciando los equipos”.

Finalmente, la empresa indicó que “está trabajando en la búsqueda de soluciones para sus clientes” y que “ya se ha puesto en contacto con el proveedor de YouTube (Google) para que se resuelva este inconveniente a la brevedad”.

