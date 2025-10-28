Dólar
/ Ciencia y Tecnología / VIDEOS

Quejas por una miniatura con desnudos que YouTube recomendaba a cualquier búsqueda en la plataforma

La plataforma prohíbe que en las miniaturas aparezcan imágenes pornográficas, actos sexuales, uso de juguetes sexuales, fetichismo o cualquier otra imagen que brinde placer sexual,

28 de octubre 2025 - 11:27hs
freepik__crea-una-imagen-parecida-deimg1__50228

YouTube ha mostrado en los últimos días un vídeo con una miniatura llena de desnudos de manera indiscriminada, es decir, a todo tipo de usuario e independientemente de lo que estuvieran buscando, lo que recupera las críticas hacia el algoritmo de recomendación de la platafroma.

Este fin de semana los usuarios de YouTube se han quejado de que el algoritmo de recomendación les mostraba una miniatura de un vídeo con seis mujeres desnudas, un tipo de contenido prohibido en la plataforma.

En concreto, YouTube prohíbe que en las miniaturas aparezcan imágenes pornográficas, actos sexuales, uso de juguetes sexuales, fetichismo o cualquier otra imagen que brinde placer sexual, imágenes de desnudos en las que se muestren genitales y sexualización no deseada.

Esta miniatura, titulada 'AFRICAN GIAT MAASAI', se ha generado con inteligencia artificial y ha aparecido en búsquedas de lo más variopintas, por ejemplo, de la serie Breaking Bad, el videojuego GTA, motoniveladoras o canciones.

El video al que dirigía, sin embargo, no contenía ningún desnudo. Como explican en Android Police, el responsable es el canal Afro Zulu, que parece haber encontrado la forma de que el algoritmo de YouTube sugiera masivamente una miniatura controvertida para dirigir a los usuarios a videos completamente normales.

Sin embargo, como la recomendación de la miniatura ha aparecido en búsquedas muy diversas, también puede tratarse de un problema en el filtrado de contenido y las medidas de seguridad de las recomendaciones, según apunta el medio citado.

Afro Zulu ya ha cambiado la minitura a otra más conservadora, pero con esta estratagema ha conseguido que el video se acercara a los 4 millones de visitas.

Europa Press

Temas:

YouTube

