Red social X sufrió una caída global de los servicios

La red social X, de Elon Musk, antes conocida como Twitter, experimentó una interrupción masiva este jueves 14 de agosto por la mañana.
Según datos del sitio Downdetector, los reportes comenzaron a escalar de forma súbita alrededor de las 11:00 AM hora uruguaya.
El gráfico del servicio muestra un aumento vertical que alcanzó los 8.249 reportes, marcando una anomalía evidente.
Durante las horas anteriores, el comportamiento del servicio fue estable y no presentó variaciones significativas.
Los usuarios indicaron problemas para acceder a sus cuentas, cargar contenido o realizar publicaciones.
La caída no pareció concentrarse en una región específica, lo que sugiere un posible alcance global del fallo.