Wikipedia prohíbe el uso de la IA generativa para escribir o editar entradas, salvo para correcciones y traducciones

La versión inglesa de Wikipedia ha prohibido el uso de inteligencia artificial (IA) generativa , impulsada por grandes modelos de lenguaje (LLM) para generar o editar el contenido de sus entradas, alegando que viola sus políticas de contenido, salvo que se emplee para correcciones.

La plataforma de enciclopedia libre, editada de manera colaborativa, ha especificado que el uso de asistentes como ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google, Claude de Anthropic o DeepSeek, que ayudan a la escritura utilizando capacidades de IA avanzadas, a menudo "infringen varias de las políticas de contenido principales de Wikipedia" , al introducir contenido modificado cambiando su significado.

En este sentido, la organización ha determinado que queda prohibido el uso de estos asistentes , impulsados por grandes modelos de lenguaje (LLM), para escribir o editar entradas de Wikipedia. No obstante, ha matizado en una entrada que hay dos casos en los que está permitido el uso de la IA , para corregir errores humanos o traducir artículos.

Concretamente, los usuarios pueden recurrir a la inteligencia artificial para la revisión de textos y corregir errores básicos en sus propios artículos de forma que la IA no introduzca contenido propio.

Sin embargo, este proceso de corrección se ha de llevar a cabo con precaución, ya que "las LLM pueden ir más allá de lo solicitado y alterar el significado del texto" de tal manera que no esté respaldado por las fuentes citadas, ha subrayado la plataforma.

Por otra parte, los editores tienen permiso para usar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para traducir entradas de la Wikipedia en otro idioma a la versión inglesa, pero deben seguir las pautas que se indican en la normativa para la traducción asistida por LLM, en las que se requiere una supervisión total de la traducción.

La administradora de Wikipedia Chaotic Enby, que propuso la medida, ha celebrado la decisión de la plataforma: "Deseo que esto pueda dar lugar a un cambio más amplio, que empodere a las comunidades de otras plataformas y que se convierta en un movimiento en el que los propios usuarios sean los que decidan si la IA debe ser aceptada y en qué medida".

Europa Press