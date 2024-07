El último entrenamiento de la selección de Uruguay antes de Brasil: el equipo que se perfila y los "espías" que bajaron de un parque infantil

Referí dijo presente en ese lapso del entrenamiento que comenzó a las 18:45 horas, con 43° C de temperatura, y vio en cancha al primer grupo con el que trabajó Marcelo Bielsa, conformado por jugadores suplentes.

En los 15 minutos de la práctica de la selección de Uruguay abiertos a la prensa se pudo ver al primer grupo de trabajo conformado por los suplentes.

Todo indica que Bielsa repetirá el equipo que jugó ante Estados Unidos



— Sebastián Amaya (@sebaamaya) July 6, 2024

Además, los goleros Franco Israel y Santiago Mele trabajaron en otra cancha.

Y el resto del grupo comenzó con ejercicios de calentamiento y luego se pararon en cancha como si fuera un equipo al que se le sumaron los tres volantes antes mencionados.

Así se pudo ver una alineación con Guillermo Varela, José María Giménez y Lucas Olaza, Bentancur, Martínez y De Arrascaeta; Brian Rodríguez, Luis Suárez y Cristian Olivera. Brian Ocampo espero su turno.

Ese grupo hizo un trabajo de presión ante la salida de los rivales, para lo que utilizó a los sparring.

En ese momento se completaron los 15 minutos y la prensa tuvo que dejar el rincón en el que se había instalado, bajo un gazebo especialmente montado.

Lo que se vio afuera y a los que bajaron de los juegos infantiles

La acción siguió afuera del predio, donde nuevamente hubo unos 70 hinchas esperando a los jugadores, entre uruguayos y fans de las estrellas celestes de otras nacionalidades.

Hinchas en la práctica de la selección de Uruguay antes del partido ante Brasil Hinchas en la práctica de la selección de Uruguay antes del partido ante Brasil Foto: Sebastián Amaya

La cancha donde entrenó la selección fue la misma del miércoles y jueves, cubierta con una malla de sombra en el tejido que hacía imposible ver lo que ocurría en el campo de juego.

En un momento, uno de los guardias de seguridad de la AUF salió rumbó a una plaza de juegos infantiles que estaba a unos metros del perímetro.

¿Qué pasó? Un grupo de hinchas se había subido a una especie de tobogán (ver foto) para intentar ver a los jugadores, lo que no cayó bien en la selección, por lo que el guardia les pidió amablemente si podían bajarse de ahí.

Luego, llegó el segundo grupo de jugadores, con los que se perfila que estará el XI para este sábado.

Maxi Araújo llegando al entrenamiento de este viernes con los titulares de la selección uruguaya. También Nico De la Cruz y Darwin.

Se espera que Bielsa repita el once que puso ante EEUU.

La Copa América en @Referiuy y @ObservadorUY



Se espera que Bielsa repita el once que puso ante EEUU.



— Sebastián Amaya (@sebaamaya) July 6, 2024

Así se pudo ver a Sergio Rochet, Nahitan Nandez, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Nicolás De la Cruz, Federico Valverde, Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo, quien llegó con su tradicional sonrisa y saludó a los hinchas, entre los que hubo mexicanos que le pidieron que se vaya al Club América.

Bielsa dijo este viernes que sus 26 jugadores están a la orden para el partido ante Brasil.

Ni bien entraron al predio, Rochet y Araújo volvieron hacia el sector donde había quedado estacionado el ómnibus y regresaron rápidamente al campo de juego.

De esa forma, la selección de Uruguay aprontó el partido ante Brasil: con intenso calor pero sabiendo que el Allegiant Stadium es climatizado, con Bielsa y su cuerpo técnico tratando de que no le espíen su trabajo, pero dando pistas del once con la llegada de los futbolistas, algo que al DT parece no preocuparle tanto como sí que le vean sus ensayos.