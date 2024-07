La diferencia en el premio por ser tercero y cuarto en la Copa América, una motivación para la selección de Uruguay frente a Canadá

El partido por el tercer y cuarto puesto no suele generar una gran motivación e incluso muchos consideran que no debería jugarse.

Es que el equipo que gane el partido y sea tercero recibirá US$ 1 millón más que el que pierda y sea cuarto.

Los premios de la Copa América 2024 establecen que el que obtenga el tercer puesto se lleve US$ 5 millones de premios, mientras que el que sea cuarto recibirá US$ 4 millones.

A esto hay que agregarle US$ 2 millones por participar y US$ 2 millones por jugar cuartos de final. De manera que el tercero acumulará en total un premio de US$ 9 millones y el cuarto sumará US$ 8 millones.

Por su parte, el campeón de la final Argentina vs Colombia se llevará US$ 16 millones (US$ 20 millones en total) y el segundo US$ 7 millones (US4 11 millones en total).

Premios de la Copa América 2024:

Por participar: US$ 2 millones

Cuartos de final: US$ 2 millones

Cuarto lugar: US$ 4 millones

Tercer puesto: US$ 5 millones

Subcampeón: US$ 7 millones

Campeón: US$ 16 millones