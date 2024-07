La previa de Uruguay vs Colombia: tranquilidad en el hotel, el Pelado Celeste e hinchas esperando al calor y agite en una cervecería

La selección de Uruguay vivió con mucha calma la previa al partido ante Colombia de este miércoles a las 21:00 en el Bank of America Stadium de Charlotte, por la semifinal de la Copa América 2024 de Estados Unidos.

Referí estuvo en el hotel de la selección, dónde hubo un estricto control para el ingreso de hinchas y personas que no están alojadas ahí.

Eso llevó a que varios simpatizantes estuvieran afuera del edificio, esperando bajo la sombra de árboles para no padecer el sol y el intenso calor de unos 30°C.

Entre ellos estaba el Pelado Celeste, el famoso hincha de Uruguay que estuvo "de civil", con una camiseta celeste , y que dijo que aún no tenía decidido cómo se iba a pintar para el partido ante los cafeteros. Además, comentó que es impresionante la cantidad de pedidos de fotos y saludos que recibe en las redes.

Uruguay vs Colombia por la Copa América 2024 EN VIVO: así se vive la previa

GSI78XiW4AEfr21.jpg

Algunos jugadores bajaron al lobby, como Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez, quienes estuvieron brevemente junto a algunos hinchas.

Además, las familias de los futbolistas también están en el hotel.

La selección uruguaya hizo una activación por la mañana y se espera que pasadas las 17:30 de Charlotte salga rumbo al estadio.

Los hinchas celestes esta vez harán la previa cerca del escenario del partido y no en los estacionamientos, ya que el Bank of America no cuenta con parkings como los anteriores estadios que visitó el equipo de Marcelo Bielsa.

Por eso, la previa será en una cervecería que está muy cerca del estadio, en 1327 Mint St.

Desde ahí los hinchas se trasladarán luego al partido, para alentar a la celeste en su búsqueda del pase a la final.