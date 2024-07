La selección de Uruguay se enfoca en el tercer puesto de la Copa América 2024 con lesionados y un suspendido: Guillermo Varela

En ese sentido, el DT no podrá contar con los lesionados Ronald Araujo y Rodrigo Bentancur, quien se lesionó ante Colombia.

Araujo se había lesionado contra Brasil, en cuartos de final.

Además, se supo qué Guillermo Varela fue expulsado tras finalizar el partido, por lo que deberá cumplir sanción.

El jugador había sido amonestado por infracción contra Luis Díaz.

Bielsa lo puso a los 30' por la lesión de Bentancur y lo sacó a los 65' tras su amonestación.

En el borbollón del final que se inició por una recriminación de Luis Suárez contra Miguel Borja, Varela fue observado por el juez en accionar agresivo.

Quién volverá es Nahitan Nandez, que ya cumplió su castigo por expulsión ante Brasil y podrá estar a la orden.

Bielsa también está a la espera de conocer el expediente del partido para saber si los futbolistas que participaron del incidente con los hinchas colombianos están suspendidos o cuántos de ellos lo están.

Este jueves, sobre la hora 16.30 de Uruguay, Conmebol comunicó la instrucción del expediente.

20240711 CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 10: Cristian Olivera of Uruguay looks dejected after the team's elimination following the CONMEBOL Copa America 2024 semifinal match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium on July 10, 2024 in Char

Cristian Olivera

Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP