Diego Aguirre: "Peñarol le ganó a los dos finalistas de la Copa Libertadores, se ganó el respeto del mundo"; el elogio de Lucas Hernández al técnico y el pedido de Jaime Báez por los hinchas detenidos en Brasil

"El cariño, el apoyo y todo lo que vivimos junto al hincha es algo inolvidable. Ver tanta ilusión, tanta demostración de cariño, lo que han disfrutado los padres con los hijos en momentos increíbles que hacía mucho que no se vivían, simplemente le quiero dar las gracias a la gente por todo lo que nos han apoyado y por todos los momentos que vivimos juntos. Me siento feliz de haber sido parte de esta Copa que va a quedar en el recuerdo de muchos como una copa muy linda que pudimos vivir juntos", añadió el DT carbonero.

20241030 Penarol's head coach Diego Aguirre gestures during the Copa Libertadores semi-final second leg football match between Uruguay's Peñarol and Brazil's Botafogo at the Centenario stadium in Montevideo on October 30, 2024. DANTE FERNANDEZ / AFP

Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández / AFP