50 películas recomendadas para ver en streaming y festejar Halloween: lo mejor del terror en Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime y Mubi
El miedo está en el aire; octubre es un buen mes para ponerse a tiro con el cine de terror y esta cuenta regresiva de una película por día hasta el viernes propone acercar algunos títulos en streaming
31 de octubre 2025 - 5:00hs
Mia Goth en Pearl (2023), de Ti West
Quien gusta del terror, lo cultiva todo el año. Octubre, Halloween, víspera de Todos los Santos: da igual. Pero algo es cierto y es que en estos días la predisposición al miedo está en el aire. Por eso, desde este espacio se propondrá una película de terror al día, hasta llegar al viernes 31, día marcado por la Bestia, la tradición celta y el reciclaje del capitalismo exacerbado que inunda las vidrieras y nos hace tan felices.
La película de este viernes 31 de octubre no es una sola: son 50.
Cincuenta películas recomendadas, y divididas en varias categorías temáticas, que se pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming disponibles en Uruguay, como Disney+, Netflix, HBO Max, entre otras.
Hay de todo y para elegir: clásicos, estrenos, películas con presupuestos enormes, joyitas indies, cine de vampiros, de fantasmas, de zombies. No hay excusa: es hora de dejar entrar al miedo.
50 películas para ver en Halloween
De vampiros
Nosferatu (2025), de Robert Eggers - HBO Max
Nosferatu (1922), de F. W. Murnau - Mubi
Pecadores (Sinners, 2025), de Ryan Coogler - HBO Max
Drácula (1990), de Francis Ford Coppola - HBO Max
Abigail (2024), de Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin - HBO Max
De Fantasmas, espíritus y demonios
La médium (Rang Song, 2020), de Banjong Pisanthanakun - Amazon Prime Video
The Empty Man: el mensajero del último día (The Empty Man, 2020), de David Prior - Disney+
El conjuro (The Conjuring, 2013), de James Wan - HBO Max
Presencia (Presence, 2024), de Steven Soderbergh - Amazon Prime Video
El resplandor (The Shinning, 1980), de Stanley Kubrick - HBO Max
Posesión infernal (Evil Dead, 2013), de Fede Álvarez - HBO Max
Evil Dead: El despertar (Evil Dead Rise, 2023), de Lee Cronin - HBO Max
Aterrados (2017), de Demián Rugna - Amazon Prime Video
La primera profecía (The First Omen, 2023), de Arkasha Stevenson - Disney+
El exorcista (The Exorcist, 1973), de William Friedkin - HBO Max
Babadook (2014), de Jennifer Kent - Mubi
De monstruos varios
La bruja (The VVitch, 2015), de Robert Eggers - Amazon Prime Video
Bárbaro (Barbarian, 2022), de Zach Cregger - HBO Max / Amazon Prime Video
Terror bajo la tierra (Tremors, 1990), de Ron Underwood - Amazon Prime Video
El descenso (The Descent, 2005), de Neil Marshall - Mubi
El proyecto de la bruja de Blair (The Blair Witch Project, 1999), de Eduardo Sánchez y Daniel Myrick - Netflix
Sonríe 2 (Smile 2, 2024), de Parker Finn - Netflix
La mosca (The Fly, 1986), de David Cronenberg - Disney+
Tiburón (Jaws, 1975), de Steven Spielberg - Netflix
Asesinos
El silencio de los inocentes (The Silence of the Lambs, 1994), de Jonathan Demme - Amazon Prime Video / Mubi
Fragmentado (Split, 2016), de M. Night Shyamalan - Netflix
Psicosis (Psycho, 1960), de Alfred Hitchcock - HBO Max
Hereje (Heretic, 2024), de Scott Beck y Bryan Woods - Amazon Prime Video
Psicópata americano (American Psycho, 2000), de Mary Harron - Netflix
Noche de bodas (Ready or not, 2019), de Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin - Disney
La noche de Halloween (Halloween, 2018), de David Gordon Green - Netflix
Longlegs: coleccionista de almas (Longlegs, 2024), de Osgood Perkins - Amazon Prime Video
Misery (1990), de Rob Reiner - Mubi
X (2023), de Ti West - Mubi
MaXXXine (2024), de Ti West - HBO Max
Zombies
Exterminio (28 Days Later, 2002), de Danny Boyle - HBO Max
Exterminio: La evolución (28 Years Later, 2025), de Danny Boyle - HBO Max
Estación Zombie (Train to Busan, 2016), de Yeon Sang-ho - Netflix
Ensalada de terror
Fresh (2022), de Mimi Cave - Disney+
La sustancia (The Substance, 2024), de Coralie Fargeat - HBO Max / Mubi
Destino Final (Final Destination, 2000), de James Wong - HBO Max
La acompañante (Companion, 2025), de Drew Hancock - HBO Max
Señales (Signs, 2002), de M. Night Shyamalan - Netflix
Alien: Romulus (2024), de Fede Álvarez - Disney+
En la boca del miedo (In the Mouth of Madness, 1994), de John Carpenter - HBO Max
Pearl (2023), de Ti West - Netflix
Carrie (1976), de Brian De Palma - Mubi
Carretera perdida (Lost Highway, 1997), de David Lynch - Mubi
La chica de la aguja (The Girl With the Needle, 2024), de Magnus Von Horn - Mubi