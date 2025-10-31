50 películas recomendadas para ver en streaming y festejar Halloween: lo mejor del terror en Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime y Mubi

Mia Goth en Pearl (2023), de Ti West

Quien gusta del terror, lo cultiva todo el año. Octubre, Halloween, víspera de Todos los Santos: da igual. Pero algo es cierto y es que en estos días la predisposición al miedo está en el aire. Por eso, desde este espacio se propondrá una película de terror al día, hasta llegar al viernes 31, día marcado por la Bestia, la tradición celta y el reciclaje del capitalismo exacerbado que inunda las vidrieras y nos hace tan felices.

La película del lunes fue Háblame (Talk to me, 2024) . Se puede ver en Amazon Prime Video y HBO Max.

La película del martes fue La hora de la desaparición (Weapons , 2025) . Se puede ver en HBO Max.

La película del miércoles fue La masacre de Texas (The Texas Chainsaw Massacre, 1974) . Se puede ver en Amazon Prime Video y en Mubi.

La película del jueves fue Cuando acecha la maldad (2023). Se puede ver en Netflix.

La película de este viernes 31 de octubre no es una sola: son 50.

Cincuenta películas recomendadas, y divididas en varias categorías temáticas, que se pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming disponibles en Uruguay, como Disney+, Netflix, HBO Max, entre otras.

Hay de todo y para elegir: clásicos, estrenos, películas con presupuestos enormes, joyitas indies, cine de vampiros, de fantasmas, de zombies. No hay excusa: es hora de dejar entrar al miedo.

50 películas para ver en Halloween

De vampiros

image Nosferatu (2024)

Nosferatu (2025), de Robert Eggers - HBO Max

Nosferatu (1922), de F. W. Murnau - Mubi

Pecadores (Sinners, 2025), de Ryan Coogler - HBO Max

Drácula (1990), de Francis Ford Coppola - HBO Max

Abigail (2024), de Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin - HBO Max

De Fantasmas, espíritus y demonios

image La médium (2020)

La médium (Rang Song, 2020), de Banjong Pisanthanakun - Amazon Prime Video

The Empty Man: el mensajero del último día (The Empty Man, 2020), de David Prior - Disney+

El conjuro (The Conjuring, 2013), de James Wan - HBO Max

Presencia (Presence, 2024), de Steven Soderbergh - Amazon Prime Video

El resplandor (The Shinning, 1980), de Stanley Kubrick - HBO Max

Posesión infernal (Evil Dead, 2013), de Fede Álvarez - HBO Max

image Evil Dead Rise (2023)

Evil Dead: El despertar (Evil Dead Rise, 2023), de Lee Cronin - HBO Max

Aterrados (2017), de Demián Rugna - Amazon Prime Video

La primera profecía (The First Omen, 2023), de Arkasha Stevenson - Disney+

El exorcista (The Exorcist, 1973), de William Friedkin - HBO Max

Babadook (2014), de Jennifer Kent - Mubi

De monstruos varios

image La bruja (2015)

La bruja (The VVitch, 2015), de Robert Eggers - Amazon Prime Video

Bárbaro (Barbarian, 2022), de Zach Cregger - HBO Max / Amazon Prime Video

Terror bajo la tierra (Tremors, 1990), de Ron Underwood - Amazon Prime Video

El descenso (The Descent, 2005), de Neil Marshall - Mubi

El proyecto de la bruja de Blair (The Blair Witch Project, 1999), de Eduardo Sánchez y Daniel Myrick - Netflix

image Smile 2 (2024)

Sonríe 2 (Smile 2, 2024), de Parker Finn - Netflix

La mosca (The Fly, 1986), de David Cronenberg - Disney+

Tiburón (Jaws, 1975), de Steven Spielberg - Netflix

Asesinos

image The Silence of the lambs (1994)

El silencio de los inocentes (The Silence of the Lambs, 1994), de Jonathan Demme - Amazon Prime Video / Mubi

Fragmentado (Split, 2016), de M. Night Shyamalan - Netflix

Psicosis (Psycho, 1960), de Alfred Hitchcock - HBO Max

Hereje (Heretic, 2024), de Scott Beck y Bryan Woods - Amazon Prime Video

Psicópata americano (American Psycho, 2000), de Mary Harron - Netflix

Noche de bodas (Ready or not, 2019), de Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin - Disney

La noche de Halloween (Halloween, 2018), de David Gordon Green - Netflix

image Longlegs (2024)

Longlegs: coleccionista de almas (Longlegs, 2024), de Osgood Perkins - Amazon Prime Video

Misery (1990), de Rob Reiner - Mubi

X (2023), de Ti West - Mubi

MaXXXine (2024), de Ti West - HBO Max

Zombies

image Exterminio (2002)

Exterminio (28 Days Later, 2002), de Danny Boyle - HBO Max

Exterminio: La evolución (28 Years Later, 2025), de Danny Boyle - HBO Max

Estación Zombie (Train to Busan, 2016), de Yeon Sang-ho - Netflix

Ensalada de terror

image Fresh (2022)

Fresh (2022), de Mimi Cave - Disney+

La sustancia (The Substance, 2024), de Coralie Fargeat - HBO Max / Mubi

Destino Final (Final Destination, 2000), de James Wong - HBO Max

La acompañante (Companion, 2025), de Drew Hancock - HBO Max

Señales (Signs, 2002), de M. Night Shyamalan - Netflix

Alien: Romulus (2024), de Fede Álvarez - Disney+

image En la boca del miedo (1994)

En la boca del miedo (In the Mouth of Madness, 1994), de John Carpenter - HBO Max

Pearl (2023), de Ti West - Netflix

Carrie (1976), de Brian De Palma - Mubi

Carretera perdida (Lost Highway, 1997), de David Lynch - Mubi

La chica de la aguja (The Girl With the Needle, 2024), de Magnus Von Horn - Mubi