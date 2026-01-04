Año nuevo, música nueva: seis artistas uruguayos a los que prestarles atención en 2026

Año nuevo, música nueva. El 2026 da sus primeros pasos, y poco sabemos todavía de todo lo que nos deparará. Lo que si puede algo más certero es el empezar a seguir a algunos nombres ascendentes dentro de la música uruguaya para estar atentos a lo que puedan traer.

Esa es la premisa de este repaso por la obra de seis artistas nacionales que en los últimos tiempos –más acá o más allá– han empezado a labrar su camino y sus lanzamientos ya indican que pueden ser responsables de una siempre bienvenida renovación e innovación dentro de los sonidos locales.

Seis artistas —tres hombres, tres mujeres— que cada uno con sus influencias y sus estilos han empezado a llamar la atención, y que se caracterizan por hacer música que si bien tiene un sonido propio de estos tiempos y hay claramente referencias contemporáneas, también están atravesados por los sonidos criollos como el candombe, la milonga y la larga tradición de cantautores y cantautoras de esta tierra, pero adaptándolas y reformulándolas al presente.

Pase, lea, escuche, tome nota, y acuérdese de estos nombres. Vale la pena prestarles la atención y el oído, y estar atento a sus pasos en este año que empieza.

Rodrigo Álvez

Rodrigo Álvez inició una carrera solista después de formar parte de la Orquesta Juvenil del Sodre y la banda de plena Los Negroni. Se lanzó en la búsqueda de su propio arte, un camino con un identidad personal que derrama tanto en sus canciones como en el diseño de arte de sus lanzamientos.

Su tercer material de estudio, un EP de siete temas que tituló Canciones Nuevas donde explora vasto campo el pop con influencias del soul, el afrobeat y el candombe, despliega un universo enraizado en Montevideo.

El resultado es un disco que sobresale en el panorama local donde afianza su personalidad y alcanza su mejor versión en esta sesión en vivo que es una joya. Un canto contemporáneo que retrata un panorama local, diverso e inconformista que promete un futuro de crecimiento en la escena nacional.

Isabel Lenoir

Isabel Lenoir forma parte de la generación de artistas uruguayos del nuevo milenio. Nacida en el año 2000 en Montevideo, se ha integrado a una generación de voces jóvenes que están diversificando el panorama uruguayo con nuevas ideas e inquietudes.

Su último EP Piscina Libre, y su lado B, es un canto a su ciudad que conecta con una experiencia cercana y sensible especialmente para una generación que está entrando voces que hablan de su experiencia. Con el candombe como punto de partida, Lenoir bebe de otras influencias como el bossa nova, la zamba, el tango o el R&B la cantautora crea canciones como postales de una ciudad que se mueve al son de los tambores, la plena y el ritmo del barrio.

Actualmente se encuentra de gira por la costa de Rocha en un tour titulado Amor de Verano con el que cantará en Cabo Polonio, La Paloma y Punta del Diablo. Y en 2025 estuvo trabajando en un nuevo disco, del que ya dio a conocer su título: Amanda.

Niño Gutiérre

Algo hay en Tacuarembó. La tierra de Carlos Gardel, Eduardo Darnauchans, Washington Benavides y Dani Umpi generó en los últimos años una nueva movida musical que se autodefine como “posmilonga” y que se puede describir a grandes rasgos como canciones que toman la estructura y el guitarreo tradicional de esa música, pero la cruzan con el sonido del indie y la canción pop moderna.

Uno de los principales referentes de ese movimiento (que se reúne periódicamente en el festival Tacuanoise en la ciudad del norte, aunque casi todos sus integrantes están radicados en Montevideo) es Niño Gutiérre, proyecto de Agustín Rodríguez que puede verse en su versión guitarra y voz, o como banda.

En noviembre del año pasado sacó el EP Hoy cerré temprano, un nuevo paso en la maduración y refinamiento de este proyecto, un buen punto de partida para meterse en este universo de guitarras y melancolía, pero que también permite bailar.

Tallo

De Tacuarembó también viene Joaquín Menchaca, que bajo el nombre tallo (así, con minúscula) se ha convertido en otra de las voces jóvenes a seguir dentro de la posmilonga. De nuevo, la guitarra como elemento central, pero cruzada con un pulso actual, con beats de hip hop y autotune.

Milongas rotas y desarmadas para construir algo nuevo, fresco, y que como pasa con sus colegas de movimiento, dan la sensación de que están haciendo avanzar la música uruguaya. Letras introspectivas, tiernas, con la luz pinchando y atravesando la ocasional oscuridad. Una idea musical clarísima, y una fusión impecable de pasado, presente y futuro. Su disco más reciente, CRIOLLO, es un buen punto de partida.

Boni

El nombre Boni no es nuevo en el panorama nacional. Florencia Bonavida , también participó de La Voz Argentina y comenzó su carrera como intérprete antes de dedicarse a hacer sus propias canciones.

Avant Première, su primer álbum de estudio lanzado en 2025 y presentado en el Ciclo Marea de la Sala Zitarrosa, es un viaje ecléctico y heterogéneo al detrás de escenas de una película romántica. El amor, o las tantas formas de vivirlo y perderlo, son parte central de un disco que encuentra influencias del pop, el soul, el disco y coquetea por momentos con lo urbano.

Boni se presenta así, como en un pre-estreno de lo que será su carrera solista, con una voz versátil que la lleva por tonalidades, luces y sombras.

Lucía Romero

Cantante, multiinstrumentista, compositora, productora. El currículum de Lucía Romero dice todo eso, todas facetas que están presentes en su segundo y más reciente disco, Magia Pagana, una de las grandes joyas musicales uruguayas del año pasado, que terminó de poner a esta artista en el mapa de los nombres a seguir.

La música de Romero genera un influjo particular en el escucha, con una combinación particular y llamativa de lo íntimo y lo bailable, de lo minimalista con lo salvaje. Con una voz cautivante y una identidad sonora ya bien definida, es difícil no dejarse llevar por sus canciones y terminar quién sabe donde.