¿Cómo se transmite un atentado terrorista en vivo? "Septiembre 5" se lo pregunta y es uno de los mejores thrillers periodísticos en mucho tiempo

En los hechos, Septiembre 5 se encierra en la cabina de control del estudio de ABC en Múnich y no saldrá de allí en los 90 minutos de metraje, a excepción de las imágenes que documentan a través de las pantallas lo que está sucediendo ahí afuera en la Villa Olímpica con los rehenes. En esas horas de tensión y desconcierto, un grupo de periodistas deportivos del canal tiene que cambiar el chip y transformarse. No son especialistas en terrorismo, no saben a lo que se están enfrentando y tienen muchas preguntas sobre si lo que están haciendo está bien o no, pero hay una certeza: les tocó a ellos mostrarle al resto del mundo el horror.