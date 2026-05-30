Juan Darthés rompe el silencio con un sugerente mensaje tras el fallo en el caso Thelma Fardín: "Dios puede cambiar tu situación"

Juan Darthés volvió a quedar en el centro de la escena pública luego de romper el silencio tras la ratificación de su condena en Brasil por abuso sexual contra Thelma Fardín . El actor reapareció con un mensaje difundido a través de sus estados de WhatsApp , semanas después de que la Justicia del país vecino rechazara los últimos recursos presentados por su defensa.

La publicación llamó la atención por tratarse de una de sus primeras manifestaciones públicas desde que quedó firme la sentencia de seis años de prisión en régimen semiabierto que le fue dictaminada por la justicia.

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A través de WhatsApp, Darthés publicó una frase en portugués vinculada a la fe religiosa: "Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación". El mensaje fue replicado también por su esposa, María del Carmen Leone , y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

image Mensaje publicado por Juan Darthés y replicado por su esposa, María del Carmen Leone.

Según trascendió, el actor mantiene desde hace tiempo una fuerte participación en una comunidad evangélica de Brasil, incluso desarrolla actividades vinculadas a una iglesia en Río de Janeiro.

¿Qué pasó con la condena a Juan Darthés en Brasil?

La reaparición pública de Darthés se produjo luego de que el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazara dos recursos de su defensa y confirmara la condena por abuso sexual contra Thelma Fardín. La denuncia había sido realizada por la actriz en 2018 por hechos ocurridos durante una gira de la telenovela Patito Feo en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años.

La Justicia brasileña consideró acreditados los hechos y dejó firme la pena de seis años de prisión en régimen semiabierto. El fallo fue considerado histórico por tratarse de un proceso que involucró cooperación judicial entre Brasil, Argentina y Nicaragua.

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Tras conocerse la ratificación de la condena, Fardín celebró la decisión y aseguró que representa un precedente importante para otras víctimas de violencia sexual. “Es muy reparador; fue una carrera de resistencia”, destacó.