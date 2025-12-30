Dólar
/ Cultura y Espectáculos / INFLUENCERS

La visita de Ibai a la casa de Fede Vigevani: cómo es la mansión en México en la que vive el influencer uruguayo

La reacción de Ibai Llanos a los detalles de la casa donde el uruguayo graba contenido: "¿Pero, qué cojones es esto Fede?"

30 de diciembre 2025 - 19:37hs
Fede Vigevani e Ibai Llanos

Fede Vigevani e Ibai Llanos

Hace tres años el influencer uruguayo Fede Vigevani "vivía en un apartamento y grababa videos diarios" para YouTube, pero según sus palabras el espacio le quedó chico y ahora vive con una sala gamer, un "jardín gigante", un búnker con accesos secretos y otras sorpresas.

El nuevo ídolo de los niños uruguayos, y de otros países, le mostró su casa al youtuber español Ibai Llanos, quien quedó sorprendido por la cantidad de detalles del hogar. El año pasado, Vigevani se convirtió en el influencer más seguido por los estudiantes uruguayos. En la actualidad tiene más de 71 millón de suscriptores en YouTube.

"Cuando me mudé, intenté agarrar colores vívidos. Me gusta que en cámara se vea colorido e iluminado", le contó al uruguayo al español apenas pisó la casa.

"Tengo mucha decoración rara", le dijo Vigevani mientras mostró un cuadro que emulaba La última cena de Leonardo da Vinci, pero con sus personajes favoritos de su infancia, en el que figura el personaje de videojuegos Super Mario Bros. en el lugar de Jesucristo y otros personajes como Homero Simpson o Goku como sus apóstoles.

Embed - No Me Podía Ir Sin Grabar Con Él…

Fanático de los videojuegos, tiene una sala gamer con cinco computadoras donde graba contenido especializado en juegos. "Me enojo mucho cuando juego, he roto cinco controles", recordó el uruguayo. "Cada compu me costó como 10 mil dólares y juego principalmente Minecraft y Roblox", agregó.

La casa tiene esta llena de rincones donde el youtuber graba contenidos, además de un "jardín gigante" con aro de básquetbol incluido. "Acá hicimos de todo", contó en referencia a su jardín, "un parque inflable, una playa, un cine y un laberinto de cajas", agregó.

Además tiene un garaje con un Tesla dentro, auto que es el que usa "más que nada para el día a día", y un Porsche Taycan, que según contó tiene la capacidad de acelerar "de cero a 100 en 2.1 segundos". Algo que Ibai pudo presenciar cuando salieron a dar una vuelta por el barrio.

Pero el famoso youtuber español no es el primer famoso que visita la casa del uruguayo. Ya lo han hecho la cantante argentina María Becerra o los creadores de contenido Germán Garmendia o Coscu, entre otros. A todos ellos, inclusive Ibai, les saca una foto con una cámara instantánea como recuerdo.

Vigevani define a su sótano como un "un lugar icónico y feo", que además tiene un túnel en que se ha metido en otras oportunidades. "¿Pero, qué cojones es esto Fede?", reaccionó el español al ver el lugar. El recorrido finalizó con el búnker que estaba en medio de su jardín, que cuenta con una compuerta y una escalera para descender. Allí abajo tiene un ascensor para seguir descendiendo y además un acceso a lo que parecería ser un salón escolar.

