Luto en el carnaval, falleció José Dorta: "Será recordado por su sensibilidad artística", expresó Daecpu

Daecpu, la institución que nuclea a los directores de conjuntos de carnaval , informó este miércoles 25 de marzo el fallecimiento de José Dorta , destacado integrante de varias murgas y, además, con responsabilidades técnicas en muchos títulos, dado que además de cupletero y cantor fue diseñador de sombreros, muñecos, maquillajes, apliques y vestuarios.

Se destacan en sus logros personajes icónicos en murgas líderes, como "Pinocho" y cuando fue "El basurerito" en el cuplé "El niño rico y el niño pobre" , pero también se transformó con el paso del tiempo en uno de los técnicos y docentes más sobresalientes en las artes de esta expresión cultural .

Ganó el primer premio en murgas, fue distinguido como figura en esa categoría y con aportes técnicos obtuvo varios reconocimientos.

¿Cómo pasa una canción de carnaval a ser un himno? "Una que sepamos todos", un libro sobre el cancionero popular y su mirada sobre los uruguayos

Dorta estaba internado, recuperándose de un problema de salud que había cedido en su intensidad, no obstante su estado se agravó y terminó falleciendo.

En su carrera como integrante de murgas defendió a títulos de alto prestigio, entre ellos Araca la Cana, Los Diablos Verdes, Los Saltimbanquis, Colombina Che, La Gran Muñeca y La Bohemia, a modo de ejemplo.

image

"Durante más de 40 años, José desarrolló un camino profundamente ligado al carnaval como murguista, gran cupletero, dejando su huella en distintas etapas y compartiendo su pasión por la manifestación cultural más representativa del Uruguay", expresó Daecpu en un comunicado.

Añadió que "su vínculo con este universo lo convirtió en un referente cercano para quienes compartieron escenarios, ensayos y encuentros carnavaleros".

"A su vez, fue artista plástico, desarrollando una sensibilidad creativa que también expresó a través de distintas obras y propuestas visuales, siempre con una mirada personal y comprometida con el arte", indicó Daecpu.

"Otra de sus facetas destacadas fue la de maquillador, disciplina en la que también supo aportar talento, detalle y sensibilidad, especialmente en ámbitos vinculados al espectáculo y la expresión artística", añadió.

"Legado que trasciende lo artístico"

"Además, ejerció la docencia, compartiendo conocimientos, experiencias y vocación con quienes tuvieron la oportunidad de aprender junto a él, consolidando un legado que trasciende lo artístico y alcanza también lo humano, expresó la institución en su sitio en Internet.

Su partida deja un profundo pesar entre familiares, amigos, colegas, alumnos y vecinos que hoy lo recuerdan por su calidez, su compromiso y su permanente aporte a la cultura (...) José Dorta será recordado por su sensibilidad artística, su dedicación y por todo lo que supo construir a lo largo de su vida Su partida deja un profundo pesar entre familiares, amigos, colegas, alumnos y vecinos que hoy lo recuerdan por su calidez, su compromiso y su permanente aporte a la cultura (...) José Dorta será recordado por su sensibilidad artística, su dedicación y por todo lo que supo construir a lo largo de su vida

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FernandoTetes/status/2036883797518561320&partner=&hide_thread=false Enorme tristeza y dolor por la partida de Josecito Dorta El hombre murga, maquillaje, cuplé, el de las máscaras y apliques Uno de mis héroes de tablado y de los predilectos para charlar cuando fuera. Vaya este recuerdo de 2003 de una de las tantas charlas https://t.co/ARlKsFAEoU pic.twitter.com/uadLHV7r0L — Fernando Tetes (@FernandoTetes) March 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CalleFebrero/status/2036847560153804945&partner=&hide_thread=false Lamentamos informar el fallecimiento de José Dorta, referente de grandes murgas: Araca la Cana, La Gran Muñeca, Los Diablos Verdes y La Bohemia entre otros.

Saludamos a su familia, también carnavalera, y a sus amigos en este momento de dolor pic.twitter.com/Q6Iriz8TnR — Calle Febrero (@CalleFebrero) March 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carnavaldfuturo/status/2036843845602717733&partner=&hide_thread=false Lamentamos informar el fallecimiento de José Dorta, un carnavalero de ley que paseo su arte por varios conjuntos no solo como componente sino como técnico. A su familia, amigos y toda la comunidad carnavalera, el pésame de este equipo periodistico pic.twitter.com/mk2SnoOzrJ — Carnaval del Futuro (@carnavaldfuturo) March 25, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/racalacana/status/1892221158696550877&partner=&hide_thread=false "Araca las Canas, 90 años"

Maquillaje José Dorta y Staff pic.twitter.com/EtDIRelbYt — Araca la Cana (@racalacana) February 19, 2025