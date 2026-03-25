Mujer del año: las 30 comunicadoras, profesionales y deportistas, entre otras, que fueron premiadas en la gala

Este martes se llevó a cabo la 25ª edición de La Mujer del Año, organizada por Juan Herrera Producciones, donde se premió a 30 personas en diferentes áreas como la televisión, el periodismo, la literatura, las artes y el mundo empresarial.
Entre las galardonadas se encuentra la periodista de El Observador Carolina Delisa, por su labor en el campo del periodismo escrito. Además fueron destacadas otras periodistas y comunicadoras como Carolina García, Eliana Dide, Jimena Sabaris y Magdalena Prado.
En el ámbito cultural también se llevaron un premio las actrices Myriam Gleijer y Luciana Acuña, la destacada artista plástica Rita Fischer y la investigadora y escritora Magdalena Broquetas.
Todas las ganadores del premio a la Mujer del Año 2026
Julia Paternain – Premio Especial
Carolina García – Periodismo Televisivo Canal 10- Subrayado
Carolina Delisa – Periodismo Escrito
Eliana Dide – Conducción Magazine TV Canal 10- La Mañana en Casa, Gran Hermano La Previa
Jimena Sabaris – Conducción en TV Canal 4- 8AM- Bake off Uruguay
Magdalena Prado – Conducción y Notas (exteriores TV)
Majo Borges – Conducción Radial
Paula Barquet – Periodismo Radial
Nadia Fumeiro – Periodismo Deportivo
Julieta Rada –Musical
Myriam Gleijer – Actuación en teatro
Luciana Acuña – Actriz de comedia
Rita Fischer – Artista Plástica
Magdalena Broquetas – Literario
Soledad Legaspi – Conducción de programa de cultura y espectáculos
Fiorella Haim– Académico
Vanina Canteros – Mejor Chef
Carolina Sur / @holasoycarouy – Ifluencer/Creadora de Contenido
Yianina Bugani – Diseñadora de Moda
Sofia Oxandabarat –Mejor jugadora de fútbol uruguayo 2025
Zulma Camacho – Voluntariado Social
Sofía Ruiz – Arquitectura y Diseño
Magdalena Mutio – Empresarial
Lucía Cabanas – Marketing y Publicidad
Carolina Bañales –Tecnología e Informática
Gabriela Olaizola – CEO
Lucrecia Claveri – Emprendedurismo
Analía Suárez – Hotelería y Turismo
Paula Espasandín – Relaciones Públicas e Institucionales
Lucía Silva – Producción