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Mujer del año: las 30 comunicadoras, profesionales y deportistas, entre otras, que fueron premiadas en la gala

30 mujeres de diferentes ambitos de la cultura y la sociedad uruguayas fueron premiadas este martes

25 de marzo de 2026 17:11 hs
Mujer del año 2026

Mujer del año 2026

Este martes se llevó a cabo la 25ª edición de La Mujer del Año, organizada por Juan Herrera Producciones, donde se premió a 30 personas en diferentes áreas como la televisión, el periodismo, la literatura, las artes y el mundo empresarial.

Entre las galardonadas se encuentra la periodista de El Observador Carolina Delisa, por su labor en el campo del periodismo escrito. Además fueron destacadas otras periodistas y comunicadoras como Carolina García, Eliana Dide, Jimena Sabaris y Magdalena Prado.

En el ámbito cultural también se llevaron un premio las actrices Myriam Gleijer y Luciana Acuña, la destacada artista plástica Rita Fischer y la investigadora y escritora Magdalena Broquetas.

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Todas las ganadores del premio a la Mujer del Año 2026

Julia Paternain – Premio Especial

Carolina García – Periodismo Televisivo Canal 10- Subrayado

Carolina Delisa – Periodismo Escrito

Eliana Dide – Conducción Magazine TV Canal 10- La Mañana en Casa, Gran Hermano La Previa

Jimena Sabaris – Conducción en TV Canal 4- 8AM- Bake off Uruguay

Magdalena Prado – Conducción y Notas (exteriores TV)

Majo Borges – Conducción Radial

Paula Barquet – Periodismo Radial

Nadia Fumeiro – Periodismo Deportivo

Julieta Rada –Musical

Myriam Gleijer – Actuación en teatro

Luciana Acuña – Actriz de comedia

Rita Fischer – Artista Plástica

Magdalena Broquetas – Literario

Soledad Legaspi – Conducción de programa de cultura y espectáculos

Fiorella Haim– Académico

Vanina Canteros – Mejor Chef

Carolina Sur / @holasoycarouy – Ifluencer/Creadora de Contenido

Yianina Bugani – Diseñadora de Moda

Sofia Oxandabarat –Mejor jugadora de fútbol uruguayo 2025

Zulma Camacho – Voluntariado Social

Sofía Ruiz – Arquitectura y Diseño

Magdalena Mutio – Empresarial

Lucía Cabanas – Marketing y Publicidad

Carolina Bañales –Tecnología e Informática

Gabriela Olaizola – CEO

Lucrecia Claveri – Emprendedurismo

Analía Suárez – Hotelería y Turismo

Paula Espasandín – Relaciones Públicas e Institucionales

Lucía Silva – Producción

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