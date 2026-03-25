Mujer del año: las 30 comunicadoras, profesionales y deportistas, entre otras, que fueron premiadas en la gala

Este martes se llevó a cabo la 25ª edición de La Mujer del Año, organizada por Juan Herrera Producciones, donde se premió a 30 personas en diferentes áreas como la televisión, el periodismo, la literatura, las artes y el mundo empresarial.

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Entre las galardonadas se encuentra la periodista de El Observador Carolina Delisa, por su labor en el campo del periodismo escrito. Además fueron destacadas otras periodistas y comunicadoras como Carolina García, Eliana Dide, Jimena Sabaris y Magdalena Prado.

En el ámbito cultural también se llevaron un premio las actrices Myriam Gleijer y Luciana Acuña, la destacada artista plástica Rita Fischer y la investigadora y escritora Magdalena Broquetas.

Todas las ganadores del premio a la Mujer del Año 2026 Julia Paternain – Premio Especial