¿Qué amigos necesitamos?: los recomendados de Picnic

PICNIC! The answer my friend: los recomendados de Picnic! de esta semana

En su nuevo libro, La pasión de los extraños, esta mujer aboga por amistades que enriquecen y no por amistades que solo nos sacan el miedo a la soledad. La soledad que debe darnos miedo es la no deseada, pero hay tantos momentos de soledad que son un tesoro... “Yo hago una reivindicación de la soledad, no como aislamiento, sino como esa condición que nos hace aprender que uno no basta, que uno no se basta”.

Desde esta soledad deseada que me dan las horas en las que escribo Pícnic, te agradezco la lectura y espero que tengas una buena semana.

Para ver

Nickel Boys. Prime Video estrenó una de las nominadas al Oscar 2025, la adaptación de la novela ganadora del Pulitzer de Colson Whitehead (que me encantó en su momento). Nickel Boys es la historia de un adolescente afroamericano en la Florida de los años 60, que termina injustamente en una supuesta academia que es un reformatorio repleto de abusos. Allí se hace amigo de Turner, una amistad que superará injusticias, abusos y tiempos. Me gustó este filme narrado en primera persona.

Gatopardo. Empecé a ver esta superproducción italiana (Netflix) porque fui testigo de parte de su filmación en Sicilia. En cada pueblo o ciudad a la que llegábamos había alguna pista de esta serie de seis episodios que se basa en el clásico del mismo nombre, una de las grandes obras de la literatura italiana del siglo XX. Es la historia de una familia aristocrática del siglo XIX fiel a los Borbón, los reyes españoles que reinaban sobre Sicilia, con el telón de fondo de la revolución encabezada por Garibaldi que luchaba por la unificación de Italia. Fabrizio Corbera es el cabeza de familia acostumbrado a una vida de lujos, que ahora deberá aprender a tejer nuevas alianzas. Reconozco que está muy bien hecha, pero todavía no le agarré cariño.

Parte 2. En Paramount (disponible en las plataformas online de servicios de TV para abonados), ya se puede ver la segunda temporada de 1923 , la serie que es parte del universo Yellowstone, junto con 1883 . De las tres, la más antigua es la mejor y estrena hoy miércoles en Netflix. 1923 es también buena y tiene el lujito de una pareja central interpretada por Harrison Ford y Helen Mirren.

Para disfrutar

Canoura. La cantautora uruguaya presenta este viernes 14 en el Teatro Solís su nuevo disco La mariposa monarca . El álbum reúne canciones demujeres artistas uruguayas interpretadas por la inconfundible voz de Laura, con colaboraciones de lujo como la de Ricardo Mollo y la de Lisandro Aristimuño. Me gustó mucho Puntos Cardinales.

Estrellas. El 17 de marzo hay cine bajo las estrellas en la azotea del Centro Cultural de España . Se podrá ver Notas sobre un verano de Diego Lorente (2023), una historia del regreso a las raíces, al pueblo de la infancia y a los amores de la juventud. Una profesora universitaria deberá decidir, en un verano en el que vuelve a su ciudad, por dónde sigue su vida. La entrada es gratuita con aforo limitado. Los números se reparten desde las 19 hs.

Mujeres. Ya se puede ver en el MNAV (Museo Nacional de Artes Visuales), la muestra Mujeres y sus papeles , que reúne las obras de 17 artistas de la colección MNAV, en formato papel. Estará abierta hasta el 13 de abril, en la sala 3.

Plaza. La agenda de la Plaza de Toros de Colonia sigue bien arriba. Recién pasó por allí Plácido Domingo y ya hay fecha para el espectáculo del compositor, bajista y cantante uruguayo Urbano Moraes, que se presentará en formato sexteto junto a los músicos Gustavo Montemurro, Nicolás Ibarburu, Palito Elisalde, Nelson Cedrés y Martín Ibarburu (11 de abril). El 19 de abril es el turno de Terapia de Murga, un espectáculo de Ruben Rada y Agarrate Catalina. Acá la programación completa.

Pan y queso. El domingo 23 de marzo es hora de panes y quesos en este Festival hermoso que va por su segunda edición, esta vez en Narbona Punta del Este. Además de muchas cosas ricas, tendrá clases en vivo con cocineros como Gluten Morgen (especialista argentino en masa madre) y música de primera línea, como la que ofrecerá el uruguayo Luciano Supervielle. De 12 a 18 hs.

Carnaval. Del 13 al 20 de marzo habrá Carnaval do Arocena en el Mercado Arocena, para festejar la cultura, la música y la gastronomía de Brasil. Además de las delicias del vecino país habrá mucha música y danza. Acá los detalles

Entusiastas. Kinoto Studio y la bodega Dardanelli cierran la época de vendimia con fiestón: sunset, fogón, DJ, vinos, parrilla y amigos. El plan es para este sábado 15 y comienza a las 17hs con el ómnibus que va a la bodega.

Callas. Arrance el nuevo ciclo de Saber con sabor y esta vez está dedicado a la gran María Callas, el 20 de marzo a las 19 hs. Acá los detalles para reservar .

Cenas. Viti bar de vinos , un lugar relativamente nuevo ubicado en la Ciudad Vieja y que quiero visitar lo antes posible, organiza junto con Albedrío una Cena en dos vías, con el volumen 1 en Viti con cocina de Albedrío (el 18 de marzo) y el volumen II en Albedrío con cocina de Viti (el 15 de abril). Las describen como “una experiencia donde el maridaje se vuelve un juego”. Más datos .

Luna llena. Me encantan las propuestas de Tempu Aventuras, entre ellas este trekking bajo la luna llena por las Sierras de Minas que se hará el 15 de marzo. El equipo elige los senderos, que incluyen cursos de agua y piscinas naturales en dónde te podés bañar bajo bóvedas de árboles. Al finalizar el recorrido, hay fogón y cena con asado criollo (con opción vegetariana). El camino se hace siempre con guía.

Flores. Mechi Lalanne, la líder de la genial La Florería , dictará nuevo curso para armar los más lindos ramos de flores frescas. Es increíble lo que puede cambiar un ambiente, pero sobre todo el estado de ánimo, tener siempre flores frescas en casa o en la oficina. Es el sábado 29 de marzo por la mañana, en Casa Gautrón (Toledo) y acá tenés toda la información para inscribirte .

Los mejores libros en español del siglo XXI

Tengo una debilidad por las listas de libros: los leídos por, los elegidos por, los finalistas de, los mejores del año y así podría seguir. Me encantó repasar la lista de los 20 mejores libros en español del siglo XXI , que fueron elegidos por 38 expertos de diferentes universidades españolas y latinoamericanas. Incluye clásicos que leí hace años, como La fiesta del chivo (sigue siendo una joya), pero también autores de los que nunca escuché hablar, como Rafael Chirbes, con su libro Crematorio. Hay varios latinoamericanos, incluyendo nuevas generaciones como Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, Gabriela Cabezón Cámaras, Fernanda Melchor y Cristina Rivera Garza. Ya empecé Pequeñas mujeres rojas, de Marta Sanz.

Los elegidos por los sommeliers del mundo

Cuatro vinos uruguayos fueron destacados por el jurado de World's Best Sommeliers' Selection 2025 . Es la segunda vez que se realiza este ranking, en el que son los sommeliers y directores de bebidas de The World's 50 Best Restaurants los que eligieron 133 vinos de todo el mundo.

Entre los 23 vinos latinoamericanos elegidos, 13 son de Argentina, cinco de Chile, cuatro de Uruguay y uno de Brasil. Los uruguayos destacados son:

Bouza Parcela Única Tannat B6 2021, Las Violetas, Canelones

Sacromonte, Carapé 2021. Incluye seis variedades: Tannat, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Marselan y Syrah

Sacromonte Tannat Reserva 2022

Sacromonte Syrah Reserva 2022.

Bonus track para whiskeros. El 17, 18, 24 y 25 de marzo, a las 19:30 hs, Catadores propone un curso para aprender vida y obra del whisky , desde las denominaciones de origen más importantes hasta cómo se lee una etiqueta. Son cuatro sesiones teórico-prácticas de la mano del experto Juan Carlos Baucher. En cada encuentro se degustarán tres expresiones diferentes de whisky. Se hace en la Cava del Bar Tabaré.

Chau chau adiós