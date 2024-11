Carnaval en marcha, todo lo que hay que saber de la prueba de admisión: fixture, jurado y los ya clasificados

Si bien al cierre de esta edición persistían algunas gestiones, la dificultad para disponer de días con acceso al uso del Teatro de Verano hará que en al menos una de las seis jornadas (la del viernes 15) esta actividad coincida con un partido de la selección de fútbol por las Eliminatorias (contra Colombia, en el Centenario), algo que los conjuntos involucrados querían evitar para que el marco de público no disminuya.

En esta instancia clasificatoria, en el “Ramón Collazo”, participarán 19 murgas, cuatro revistas, tres humoristas, dos comparsas y un conjunto de parodistas.

El fixture para ir al Teatro de Verano

Miércoles 13

20:30 hs - La Promesa (murga)

21:10 hs - Hábiles Declarantes (murga)

21:50 hs - Entre Líneas (revista)

22:35 hs - La Cáscara (murga)

23:20 hs - Cayó la Cabra (murga)

Jueves 14

20:30 hs - Amor de Esquina (murga)

21:10 hs - Modestia Aparte (murga)

21:50 hs - Carambola (revista)

22:35 hs - Sorda de un Oído (murga)

23:20 hs - A la Bartola (murga)

Viernes 15

21:10 hs - Herencia Ancestral (comparsa)

21:50 hs - House (revista)

22:35 hs - Los Rolin (humoristas)

23:20 hs - D'Bigote pa Arriba (murga)

00:00 hs - Araca la Cana (murga)

Sábado 16

20:30 hs - Con Gusto No Pica (murga)

21:10 hs - La Sara del Cordón (comparsa)

21:50 hs - Madame Gótica (revista)

22:35 hs - Los Buby's (humoristas)

23:20 hs - Jardín del Pueblo (murga)

Domingo 17

20:30 hs - Jorge (murga)

21:10 hs - La Línea Maginot (murga)

21:50 hs - La Venganza De Los Utileros (murga)

22:35 hs - Cyranos (humoristas)

23:20 hs - Un Título Viejo (murga)

Lunes 18

20:30 hs - Qué Julepe (murga)

21:10 hs - La Mojigata (murga)

21:50 hs - La Margarita (murga)

22:35 hs - Adams (parodistas)

Actuación en una de las pruebas de admisión en el Teatro de Verano. Juan Samuelle

Acceso gratuito al "Ramón Collazo"

Desde Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu) se informó a El Observador que no se cobrará entrada al escenario del Parque Rodó (donde hubo otra etapa de obras de remodelación), pero se pedirá al público que done un alimento no perecedero que Daecpu y la Intendencia de Montevideo entregarán a diversas entidades de asistencia social.

Tras completarse la actuación de los 29 títulos el jurado divulgará la identidad de los que tendrán un cupo en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval del año que viene, que comenzará el lunes 27 de enero.

Los jurados y los cupos

La decisión sobre quiénes avanzarán a la instancia del próximo verano la adoptará un jurado que preside Nicolás Lasa, con Gabriela Barboza como presidenta alterna y cuatro expertos responsables de las calificaciones: Mariana Gerosa en textos, el músico Jorge Damseaux, Adriana Dos Reis en puesta en escena y el coreógrafo Fernando Couto.

Las clasificaciones se decidirán con base en el otorgamiento de puntajes y solo será deliberativo el modo para otorgar a distintas categorías algunos "cupos extra" existentes o que se pueden generar.

Una exigencia para clasificar es obtener al menos el 60% del total de puntaje que se puede otorgar, pero no quiere decir eso que todos los que cumplan con ese 60% clasifiquen, dado que hay cupos limitados.

El reglamento señala que los cupos disponibles son para 12 murgas (10 previstos originalmente y dos extra dado que un dos ya clasificadas no van a concursar en 2025, ver más adelante), tres comparsas, tres parodistas, dos revistas y dos humoristas.

Hay dos cupos adicionales que el jurado puede asignar a elencos de cualesquiera de las cinco categorías, pero no todos los cupos tienen que ser obligatoriamente asignados.

Las murgas actuarán de 15 a 20 minutos, los parodistas de 25 a 30 y los títulos de las otras tres categorías de 20 a 25 y deberán exponer contenidos ya previstos para el espectáculo de 2025.

Varios primeros premios en los 29

En la lista de 29 aspirantes a clasificar hay títulos que han ganado el primer premio en otros carnavales: las revistas Carambola, House y Madame Gótica; la murga Araca la Cana; los humoristas Cyranos y Los Buby's; y los parodistas Adams.

En el caso de Los Buby's y Adams, vuelven a esta contienda cultural luego de varios lustros.

Hay, además, otros elencos de trayectoria relevante o participaciones destacadas recientes: las murgas La Mojigata, Un Título Viejo, La Margarita, La Venganza de los Utileros, Cayó la Cabra, A la Bartola, los humoristas Los Rolin y la comparsa La Sara del Cordón.

Los que ya están clasificados

Para el concurso del año que viene, como lo establece el reglamento, quedaron clasificados automáticamente los 24 elencos que participaron en la liguilla -tercera rueda- del concurso de 2024, instancia previa a que en la Noche de Fallos se divulgara la identidad de los actuales campeones: la murga Nos Obligan a Salir, parodistas Zíngaros, la comparsa Valores, humoristas Sociedad Anónima y la revista Tabú.

De los 24 que adquirieron ese derecho hay dos que confirmaron no estarán en el próximo concurso: Nos Obligan a Salir (por lo cual habrá un nuevo campeón en murgas) y Los Diablos Verdes.

Murgas

Nos Obligan a Salir (no participará)

Asaltantes con Patente

La Gran Muñeca

Queso Magro

La Nueva Milonga

Doña Bastarda

La Cayetana

Los Diablos Verdes (no participará)

Curtidores de Hongos

Gente Grande

Parodistas

Zíngaros

Los Muchachos

Caballeros

Momosapiens

Comparsas

Valores

Yambo Kenia

Integración

Revistas

Tabú

La Compañía

Gala

Humoristas

Sociedad Anónima

Los Chobys

Fantoches

Fuente: Daecpu