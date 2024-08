En Polémica en el Bar Julio Ríos contó los piropos que le hacen por la calle: "Me dicen papito"

Luego de que la conductora del ciclo de Canal 10, Patricia Madrid, comentara que le molesta que le griten por la calle, o que le hagan comentarios que en una época se consideraban aceptables como piropos y hoy se reconocen como acoso, Ríos intervino y le preguntó "¿Vos te crees que las mujeres no lo hacen? ¿Qué no hay veteranas vas caminando y te dicen 48 cosas? Yo me río y lo valoro".