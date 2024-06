Es uruguaya, emigró a España y reveló las tres frases que tuvo que dejar de decir porque no la entendían

No es ninguna novedad: los idiomas cambian en cada región donde se hablan. Tal es así que incluso dentro de un mismo país (aún uno no tan extenso como Uruguay) es posible encontrar que a un mismo objeto se le dice de forma diferente, o toparse con frases o dichos que solo se usan en una zona determinada.

"Son cosas que a un uruguayo le cuesta mucho no decir, porque las decís 24/7" , explicó en el video. "Cuando llegué a España empecé a trabajar de moza, y mi jefe me pedía tareas para hacer después, y yo le decía 'ahora después voy'", en referencia a la primera expresión que tuvo que dejar de usar.

"Una vez me suelta '¿por qué me decís que vas ahora si en realidad vas después? No entiendo'. Imaginate la cabecita de ese hombre, porque yo se lo decía muy segura, ahora después voy. Después empezaron a correr rumores de que yo me reía del jefe, o que no quería trabajar, que eran cualquier cosa, porque yo después iba a hacer las tareas", contó.

La segunda frase que tuvo que dejar de decir fue una expresión de alegría y emoción. "Me decían cosas como que se iban de viaje o que se habían comprado tal cosa, y yo les decía '¡Qué de más!', y las caras que clavaban. Una me dice, "bueno, vos porque no podrás, pero si ahorrás quizás puedas, no me parece que esté de más, que sobre".

"Me hacía quedar como una envidiosa", comentó en el video, "acá decir que está de más es que algo sobra".

La tercera expresión que dejó de usar fue "caer" en el sentido de llegar a un lugar, ya que también generó confusión entre sus interlocutores.