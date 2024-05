La Trasnochada espera ir al TCA por sanción en Carnaval: la Intendencia de Montevideo "ha sido una Intendencia canceladora"

La Trasnochada protagonizó un polémico enfrentamiento con el jurado del último Concurso Oficial de Carnaval tras acusar a una de sus integrantes de no ser imparcial y actuar en detrimento de la murga, lo que llevó a una sanción disciplinaria hacia el conjunto.

Entrevista Raúl Castro: "El corazón del pueblo debe ser un hermoso lugar desde donde disfrutar la eternidad, a eso le he escrito toda mi vida"

"Hace tres años una jurado confiesa y pide disculpas, hace dos años otra y este año teníamos capturas de la jurado que acusábamos que nos iba a puntuar mal –y de hecho sucedió nos puso 13º– avalaba comentarios violentos hacia la murga, re fuerte. ¿Pensás eso? Perfecto, no podés ser jurado. Creemos que un Concurso de Carnaval es un Concurso de Carnaval, hay que juzgar lo que se ve ahí arriba. Que alguien venga con la policía de la moral a ver si quién es mejor persona o no ya es otro tema"

El director de la murga sostuvo que están esperando ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para dirimir el conflicto con la Intendencia. "Ahí nos tenemos toda la fe. La sanción de la intendencia no tiene sustento legal y es re contra desmedida. Es una locura", dijo.

Respecto a la polémica que se generó en torno a las acusaciones hacia la jurado, consideró que decir que "La Trasnochda acusa a tres mujeres" que es como si una trabajadora del programa falte a las transmisiones. "Te acuso de que estas haciendo mal tu trabajo, no porque sos mujer".

Embed - #DP69 | LA TRASNOCHADA

¿Qué pasó con La Trasnochada en el Concurso Oficial de Carnaval?

El pasado 23 de febrero, una noche antes del cierre de la última etapa de la segunda rueda, la murga acusó a una integrante del jurado del concurso de carnaval -Paola Larrama- de no ser imparcial y actuar de forma sesgada e informó que evaluó dejar de participar a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

La acusación de la murga guarda relación, aunque no se mencionó en el comunicado, con que Larrama le dio "me gusta" en 2022 –cuando todavía no era parte del jurado del concurso– a publicaciones que vinculaban a la murga con las denuncias de la página Varones Carnaval, donde se señaló de manera anónima a figuras de la fiesta popular como autores de diferentes situaciones de conductas inapropiadas, acoso o abuso sexual en el marco del Carnaval.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/momovirtual1/status/1760917269389955459&partner=&hide_thread=false Capturas a las que se refiere murga La Trasnochada en su reciente comunicado publicado en sus redes sociales. pic.twitter.com/pSriZImsYO — MomoVirtual (@momovirtual1) February 23, 2024

Como consecuencia, la Intendencia resolvió sancionar a La Trasnochada con la quita del 30% de los puntos que el jurado le haya otorgado en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval, argumentando que la murga infringió el artículo 39 del reglamento del certamen.

El artículo en cuestión señala que se aplicarán castigos "cuando se profieran injurias de hecho o de palabra, amenazas o presiones mediante cualquier medio (telefónico, correo electrónico, redes sociales, en forma verbal, etc.) contra algún miembro del Jurado o del cuerpo como tal durante todo el período de desempeño de su tarea".

El conjunto presentó luego un recurso administrativo para solicitar que se revierta la medida.

"Queremos contarles que en la tarde de hoy se recurrió en tiempo y forma la resolución de la Intendencia de Montevideo que nos sanciona con la quita del 30% del puntaje, solicitando la revocación de la sanción impuesta, ya que entendemos que la sanción no es ajustada a derecho y nos perjudica", dice un texto publicado por el conjunto en una historia de Instagram.

"Representados por el Dr. Gumer Pérez y creyendo firmemente en nuestras convicciones es que seguimos transitando este camino de legalidad y respeto", agrega el comunicado de La Trasnochada.